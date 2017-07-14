/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Названа причина пожара с четырьмя жертвами в элитном многоэтажном доме Астаны		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Названа причина пожара с четырьмя жертвами в элитном многоэтажном доме Астаны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28894
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специалисты из Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК определили предварительную причину пожара в ЖК «Хайвил», унесшего 4 жизни. По их мнению, возгорание могло быть вызвано замыканием проводки.
Читать новость

правп
Re: Названа причина пожара с четырьмя жертвами в элитном ...




Отправлено: 14.07.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
новостройки это страшная вещь

999
Re: Названа причина пожара с четырьмя жертвами в элитном ...




Отправлено: 14.07.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще страшнее международный скандал с известным человеком!!

§ Стрелец
Re: Названа причина пожара с четырьмя жертвами в элитном ...
Стрелец


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 19.01.10
Отправлено: 14.07.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну,и какова истинная причина пожара?Из текста следует,что озвучена всего лишь версия.Автор,поаккуратнее с заголовками!Народ,по привычке,все ещё верит написанному,но не надо этим злоупотреблять!
Профайл

безумец
Re: Названа причина пожара с четырьмя жертвами в элитном ...




Отправлено: 15.07.17 - 01:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
новые здания пожароопасные ,уже не раз горели дома ,МЧС знает причины всех возгораний ,старые высотки в этом плане безопасны ,пластик и пенопласт при сильном нагревании выделяет угарный газ ,но при строительстве все считают его дешевым и хорошим материалом ,,другое дело - электропроводка ,если правильно рассчитать защиту по всем помещениям здания ,то будет она срабатывать в нужный момент ,другое дело - кто конкретно обслуживает объект по электричеству ,скорее всего здесь дело пущено на самотек со стороны МЧС,,ведь при обслуживании домов идут затраты и тут уже не до качественной замены нарушений ,,далеко не все в МЧС знают как работает система энергопотребления жилых зданий ,поэтому и возникают данные пожары
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 90, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 90
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 123
Пользователей: 1
Всего: 124

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх