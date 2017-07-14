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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11309
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КартОграфы - опять на перекрёстке - замеряют.

Каждый год меряют.Зачем? Значит- так надо... :lol:
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§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8790
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У вас на банках тоже пишут - ШПРОТЫ?
Так вот перевод с немецкого,Шпроты- это Килька.

Первоначально там действительно были шпроты - рыба такая. Затем под этим названием стали производить также каспийскую тюльку, салаку, молодь сельдей и другую мелкую рыбу. В обиходе под словом «шпроты» обычно понимают любые копчёные рыбные консервы из мелкой рыбы в масле.
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§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8790
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А ты всю жизнь думал,что шпроты кушал.

Я тут для себя другое открытие сделал. Только вчера узнал, что пантера - это не отдельное животное, а род, в который входят лев, леопард, ягуар и тигр. Как теперь с этим жить? :oops: ;-)
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§ Валентин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6237
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.07.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Как теперь с этим жить?


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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11309
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо,Товарищи. Поеял.
Шпроты - это вид рыбы... :lol:
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4046
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну начнем..
Сегодня только нашел удивительную советскую дорогу, о которой мало кто знает и с помощью которой не нужно выезжать на обьездную, а прямиком в Лисаковск по асфальту, оттуда дальше..
Незаметил как погнал 140..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4046
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как было дело, после коментирования тут про зайцев, котов и собак пошел ремонт делать.
Потом поделав там все, поехал заправляться, увидел пару человек, куда мол, в Тобол, другая в Октябрьское..
За бензин поедидите, конечно говорят..
Вот эта дивчина и показала, жаль не сфотал, запретную дорогу вместо.. поезда..
На Новоильинской трассе..
Жаль не сфотал..
Вид оттуда сверху офигенный..
Дело в том что пути одни разобрали, рельсы и по этой дороге рядом с поездами начали гонять машыны..
Попали на конец объездной, потом Лисаковскпо денисовской трассе и потом по кругу Октябрьское.
Тут я ее и высадил и сфотал этот зеленый поселок.
Оказывается давно тут я у немца брал мерседес..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4046
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козыревка..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4046
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козыревка Новоильинка..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4046
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другая сторона..
Восхитительное вечернее в 22.00 небо..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4046
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начало середины так сказать Новоильинки..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4046
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встречает нас с той стороны разбитая база..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4046
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С другой стороны..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4046
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недалеко от этого места встречаю первого встречного и спрашиваю где Чапаева..
Говорит не знаю. Подвези меня..
Пришлось его везти..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4046
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увидев бабусек, спрашиваю у них где Чапаева..
Они говорят это и есть Чапаева..
Пассажир видя что я не собираюсь его возить по поселку, нехотя вылез..
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Страница 423 из 424«1...421422423424»
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