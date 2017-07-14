112 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6337





(Пользователи) Сообщений: 4046

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:57 Как было дело, после коментирования тут про зайцев, котов и собак пошел ремонт делать.

Потом поделав там все, поехал заправляться, увидел пару человек, куда мол, в Тобол, другая в Октябрьское..

За бензин поедидите, конечно говорят..

Вот эта дивчина и показала, жаль не сфотал, запретную дорогу вместо.. поезда..

На Новоильинской трассе..

Жаль не сфотал..

Вид оттуда сверху офигенный..

Дело в том что пути одни разобрали, рельсы и по этой дороге рядом с поездами начали гонять машыны..

Попали на конец объездной, потом Лисаковскпо денисовской трассе и потом по кругу Октябрьское.

Тут я ее и высадил и сфотал этот зеленый поселок.

Оказывается давно тут я у немца брал мерседес..



