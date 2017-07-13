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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодгя хотел бальзам на душу дракоше сделать, приехал с Костаная, хотя на трассе уже почти засыпал на скорости 120, и чай не помог который взял, с ходу пошел на Тобол, доезжаю до Казмуная, перерыв пол часа, бензовоз слив делает..
А бензина кот наплакал..
Поехал назад..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, что такое - не пить алкоголь?
Поражаюсь просто когда мусульмане, которые делают намаз в мечетях, сколько их ни пьет..
Сегодня около Казкома знакомого мусульманина встретил, вот ведь ни капли..
Может действительно, начать Верить?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причем заметил, Газета навевает на выпивку..
Она ведь как собеседник..
Не с кем выпить, а тут Газета всегда готов..
Наоборот вроде думаешь сам на сам скушно, ан нет, для этого есть НГ, которая тебя выручит в любую затруднительную минуту слабости..
Потом когда наступает ночь, продолжаешь уже с телевизером..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я жду перемен,
Прочь время измен.
Дел много вокруг,
И мудрость книжных слов
Мне больше не важна.

Да уш..
Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Песня в исполнении Градского, потом через много лет не знал, что будет такая актуальная..
Первый тайм мы уже отыграли...
Потом пошел второй и третий заключительный..
Многие себя потеряли, постарались это сделать, многие отыграли..
Да уш..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В небесах отгорели зарницы
И в сердцах утихает гроза
Не забыть нам любимые лица
Не забыть нам родные глаза...

Все таки как душевно то..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Тебе писят..
Сколько еще, год, два, 16?
А если 16, то сколько времени жизнь заставит тебя умирать..
Вчера дальний родич, не по крови, а родичь моих сестер по матери , похоронили..
Так хотел жить..
Поставил какой то клапан на сердце..
Не пил ни курил..
Все хотят жить, долго притом..
Ан нет, не каждому это удается..
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5322
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.07.17 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хотя когда заглянешь в холодильник..
- Милая ее улыпка, манит ранит обжигает.

Как только вы его пьёте декалитрами это пиво,да ещё и бутылочное?
По мне так лучше немного чего покрепче выпить,или вообще не пить.
После пива ломы такие начинаются,ничего не охота ,а про утро вообще молчу
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном сразу в одно время две аварии.
В одной жып Крузер 200 долбанул жып Инфинити..
Народ то как радовался..
В другой Ларгус помял полностью мотоциклист..
Удар неимоверной силы..
Не знаю выжил ли..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где Я?
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11307
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где Я?

Чапаева 2,Ново-Ильиновка... :lol: :lol: :lol: :lol:
Марик,скинь мне в деревеньку фотки... :-o :oops: :lol: 8-) :oops:
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3375
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 14.07.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, Дракоше праздник устроил :lol: :lol:
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11307
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, Дракоше праздник устроил :lol: :lol:

В этом доме последний раз я был-
14 октября 1993 года... :oops:
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2787
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.07.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудный на праздники Ани Лорак будет спивать
А у нас пади опять Кайрат Нуртас с есаулом :-x

[Исправлено: kbkz1980, 14.07.2017 - 23:37]
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