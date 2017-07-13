Алиса Re: Забор как способ уйти от проблем #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3375

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:31 Цитата: черный плащ:

открыть новый автовокзал

когда-то автовокзал находился рядом с жд вокзалом. Ныне там гимнастический зал. Думаю, ведь по уму было-то: приехали люди - кому надо на поезд - рядом, кому надо на автобусы - от вокзала или от самого автовокзала маршруты были.

Челябинск, Курган - автовокзал и жд вокзал - рядом.

А наш автовокзал за наши деньги (за услуги в билете заложено) нас же и "строит" и "затыкает рот" всяким бредом.