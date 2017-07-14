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§ NG.kz
В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много молодых людей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она продлится до 14.00 в холле на первом этаже костанайского педагогического института. В списках организаторов более 20 работодателей, у которых есть вакансии.
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§ Алиса
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3375
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 14.07.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
школы, д/сады, другие ГУ и ГКП.

да их там пооптимизировали, одна школа на 2-3 поселка. Какие садики? ГУ? Люди сами на себя, а есть возможность - сезонно -
подрабатывают у кого-то. И ...ждут пенсию. Пенсия - это более менее стабильный "заработок" какой-никакой. Как раз же знакомая и радовалась что у нее пенсия началась. Реально радовалась!!!! Теперь ждут когда у мужа пенсия будет - он без работы - дома на хозяйстве или если кто позовет - то подработает. Хорошо, что есть свое хозяйство. А у кого нет - это уже хуже. Но для хозяйства здоровье нужно. А оно с возрастом не прибавляется. В общем, там не рай, увы.
Цитата:
Victor Yang:
А в школах специалистов реально не хватает - вот и идут туда филологи географию преподавать.

а любая проверка будет требовать базовое образование!!! И то что географ ведет русский язык - нарушение!!!
В газете было про КГПИ - на сегодня в вузах начали готовить "специалистов" с двумя специальностями - как раз для сельских школ, чтобы могли вести по 2-3 предмета. Только они имея одно не могут нормально знания дать, а про два - молчу...
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§ 112
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
В колхоз светлый путь пойдешь где не видно ничего

Туда с большим удовольствием..
Какая разница где зарабатывать?
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Бывалый
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...




Отправлено: 14.07.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ох:
Посему можно предположить, что не нужны области специалисты

Точнее - не нужны еще специалисты, а имеющиеся - все при деле.

Нагашвай
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...




Отправлено: 14.07.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот эта проблема с учителями в сельской школе постоянно поднимается и не решается, я окончил сельскую школу 1979 г. в школе только один преподаватель был с высшим образование по биологии остальные учителя были выпускниками этой же школы, два учителя окончили пед колледж, один строительный техникум а директор школы фронтовик окончил какие то ускоренные пед курсы, просто сейчас требования ужесточили стали требовать что бы образование было строго по профилю из за этого не хватает учителей, мы же закончили школы и не пропали кто то получил даже высшее образование, кто то техникум, у нас даже была в школе доска почета где вывешивали выпускников школы которые окончили институт или техникум, раньше к примеру в нашем классе из 28 человек двое закончили институт один заочно, четверо техникум двое заочно, после школы по призыву Комсомола всем классом на ферму отработали по 3 года чабанами, сакманщицами (аттестаты не выдавали) многие так закрепились в совхозе и даже не пытались поступать, все вроде стали людьми семейные люди.

правда жизни
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...




Отправлено: 14.07.17 - 20:52
Комментарий удален модератором.

§ Грибоедов
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 14.07.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
нормального машиниста на фронтальный погрузчик


З-п на уровне 4000 баксов в месяц будет? Столько машинист получает в Канаде и Европе. Все квалифицированные спецы уехали. А те, что шепотом и на вы, никто брать не хочет. Замкнутый круг.

[Исправлено: Грибоедов, 14.07.2017 - 21:02]
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Ох
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...




Отправлено: 14.07.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В том-то и дело, что молодежи нет места, значит нет развития. А пока молодые будут работать в официантах или продавцах и ждать пока кто-то на пенсию не уйдет и т.д., то сами знания девальвируются и опыта не специальности не будет. Или иной вариант, уедут куда подальше и вновь кто-то будет по полгода вакансии закрывать.
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