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§ NG.kz
Президент Казахстана ответил на критику о создании ЕАЭС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астане в ходе торжественного собрания по случаю 25-летия КНБ РК Нурсултан Назарбаев затронул тему развития интеграционных процессов и укрепления взаимоотношений между странами СНГ.
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андрей
Re: Президент Казахстана ответил на критику о создании ЕАЭС




Отправлено: 14.07.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ходу сам Путин не верит в союзы и прочее , иначе не строил бы космодром ,границы были бы проще , а то с их стороны посмотреть только вертухаев да автоматчиков с собаками не хватает , Вот в ЕС союз чувствуется , хотя там и цена аопроса выше

битва за рахмет
Re: Президент Казахстана ответил на критику о создании ЕАЭС




Отправлено: 14.07.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Киселева насмотрелся что-ли ?

это такой способ уйти от голых фактов, которые можно запросто найти в инете в уважаемых изданиях, сказав, что это какой-то вездесущий Киселев, который властвует над всеми СМИ и редактирует их и это неправда? Отрицание очевидного, хех, это беззубая позиция, сторонников не привлечет, думать вообще не стимулирует, и Украина не сдвинется ближе к ЕС и плюшек больше оттуда не нагреет, а тебя компрометирует.

123
Re: Президент Казахстана ответил на критику о создании ЕАЭС




Отправлено: 14.07.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрел выступление Лукашенко в Ютубе,на котором он сказал что Таможенный Союз придумал Путин и дал задание огласить сами знаете кому. Думаю таже тема и с Сирийскими переговорами в Астане.

пэтриот
Re: Президент Казахстана ответил на критику о создании ЕАЭС




Отправлено: 14.07.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
битва за рахмет
Отрицание очевидного, хех, это беззубая позиция, сторонников не привлечет, думать вообще не стимулирует

На войне правды нет ! И очевидности тоже . А уж про то что наших ,,наших войск там нет ,, - это анекдот . Весь ютуб завален видео и фото.
Украина не хотела в Тамож.Союз - это знают все . А один ,,товарищ,, не представлял его без Украины . Потому и охладел, когда понял что Украина никогда не будет ТС.

рахмета не дождешься
Re: Президент Казахстана ответил на критику о создании ЕАЭС




Отправлено: 14.07.17 - 18:38
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Президент Казахстана ответил на критику о создании ЕАЭС
112


(Пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Марик, ну эти не только в ТС НЕ НУЖНЫ, от

Через лет 20 посмотришь..
Как оно будет то..
А сейчас там война гражданская, чего тут говорить..
Черногория как стала?
А ведь тоже никто не верил..
Профайл

Алибек
Re: Президент Казахстана ответил на критику о создании ЕАЭС




Отправлено: 14.07.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нужно создавать полноценный политический и экономический союз, с центром в Астане,так как Казахстан нейтральная территория и ни кто из бывших республик СССР не побоятся вступить в такой союз, так как у Казахстана нет амбиции и возможности стать империи и давить на другие страны и народы Союза, общая конституция, общая валюта, общая армия общи парламент ну в общем как при СССР , что бы никому не было обидно гос язык Казахский.

рахмет жан
Re: Президент Казахстана ответил на критику о создании ЕАЭС




Отправлено: 14.07.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
,,наших войск там нет ,, - это анекдот . Весь ютуб завален видео и фото.

если он завален, тебе не составит прислать фото и видео "войск", а не добровольцев из уволившихся из армии, ест-но, и без российского оружия. Цитата:
пэтриот:
На войне правды нет !

ага, но разве враки прям тут не идут с твоих же уст, так как был как "майдан" и "антимайдан". Глупо отрицать. Была главенствующая пропрезидентская "Партия регионов" в Раде, представлявшая как раз интересы восточной части страны и бизнеса, которая была как это называют "евроскептиком", которую потом люстрировали и распустили. После победы майдана, еще год Украина не ратифицировала ассоциацию, это ли ни сигнал, что там не все вкусно было. И даже когда подписали таки через возражения Польши, Голландии, выяснилось, что это вовсе не европуть, это стоянка, это отст..й. Разве нет?
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