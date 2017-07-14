рахмет жан Re: Президент Казахстана ответил на критику о создании ЕАЭС #22







Отправлено: - 22:36 Цитата: пэтриот:

,,наших войск там нет ,, - это анекдот . Весь ютуб завален видео и фото.

если он завален, тебе не составит прислать фото и видео "войск", а не добровольцев из уволившихся из армии, ест-но, и без российского оружия. Цитата: пэтриот:

На войне правды нет !

ага, но разве враки прям тут не идут с твоих же уст, так как был как "майдан" и "антимайдан". Глупо отрицать. Была главенствующая пропрезидентская "Партия регионов" в Раде, представлявшая как раз интересы восточной части страны и бизнеса, которая была как это называют "евроскептиком", которую потом люстрировали и распустили. После победы майдана, еще год Украина не ратифицировала ассоциацию, это ли ни сигнал, что там не все вкусно было. И даже когда подписали таки через возражения Польши, Голландии, выяснилось, что это вовсе не европуть, это стоянка, это отст..й. Разве нет?