kbkz1980 Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #875





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2786

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:24 Цитата: 112:

Кстати ношки ванной укрепляем саморезами в пол..



Ты ножки ванной на кой ляд выкрутил почти до упора,разшатаются же,надёжнее их вообще не выкручивать ,кинул под каждую ножку по кирпичу ровному и никаких саморезов не надо.