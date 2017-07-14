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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 59 из 59«1...575859
§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4032
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перевозка газплиты, купленной под новый год по акции Каспия плюс магазин,
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4032
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таскаем гипсокартон 12 мм..


Истрачено еще 36 тысяч..
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срочно
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 14.07.17 - 19:48
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11303
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик - купил жалюзи,двойные,на
кухню.Правда цвет,коричневый,немного

неудачный.В пасмурную погоду-темновато.
Устанавливаются они за 5 минут. Сверлить,
ничего не надо.Крючки-надеваешь на раму,затем
жалюзи-приклеиваются до крючков.Справа
есть шнурок.Потянул и жалюзи - закрылись.
Стоят всего 19.99 евро... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2786
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.07.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати ношки ванной укрепляем саморезами в пол..

Ты ножки ванной на кой ляд выкрутил почти до упора,разшатаются же,надёжнее их вообще не выкручивать ,кинул под каждую ножку по кирпичу ровному и никаких саморезов не надо.
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§ drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11303
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ты ножки ванной на кой ляд выкрутил почти до упора

Зато,можно убрать туда - вёдра,всякие
банки с неиспользованной краской -
в общем всякий хлам... :lol: :lol:
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§ Vital
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4396
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.07.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не. Лучше шлакоблоки подложить. Надежней будет и ванна выше станет а значет больше вместется под нее ведер и разнаго хлама.
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§ kbkz1980
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2786
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.07.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дракоша,с кирпичём высота таже,что при выкрученных ножках,просто надёжнее.У меня хлама нэма,поэтому плиткой отделывали перед ванной.
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Страница 59 из 59«1...575859
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