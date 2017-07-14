Алиса Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3373

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:12 Цитата: Victor Yang:

школы, д/сады, другие ГУ и ГКП.

да их там пооптимизировали, одна школа на 2-3 поселка. Какие садики? ГУ? Люди сами на себя, а есть возможность - сезонно -

подрабатывают у кого-то. И ...ждут пенсию. Пенсия - это более менее стабильный "заработок" какой-никакой. Как раз же знакомая и радовалась что у нее пенсия началась. Реально радовалась!!!! Теперь ждут когда у мужа пенсия будет - он без работы - дома на хозяйстве или если кто позовет - то подработает. Хорошо, что есть свое хозяйство. А у кого нет - это уже хуже. Но для хозяйства здоровье нужно. А оно с возрастом не прибавляется. В общем, там не рай, увы.

Цитата: Victor Yang:

А в школах специалистов реально не хватает - вот и идут туда филологи географию преподавать.

а любая проверка будет требовать базовое образование!!! И то что географ ведет русский язык - нарушение!!!

В газете было про КГПИ - на сегодня в вузах начали готовить "специалистов" с двумя специальностями - как раз для сельских школ, чтобы могли вести по 2-3 предмета. Только они имея одно не могут нормально знания дать, а про два - молчу...