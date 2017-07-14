Цитата: drakon:

У вас на банках тоже пишут - ШПРОТЫ?

Так вот перевод с немецкого,Шпроты- это Килька.

Первоначально там действительно были шпроты - рыба такая. Затем под этим названием стали производить также каспийскую тюльку, салаку, молодь сельдей и другую мелкую рыбу. В обиходе под словом «шпроты» обычно понимают любые копчёные рыбные консервы из мелкой рыбы в масле.