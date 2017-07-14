Моше Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки... #73





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4312

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:13 Цитата: 13 - тый:

Бес понтов, если поймаю хоть одного догхантера сам его накормлю изониазидом, клянусь всеми святыми. Мне его не жалко будет и ничего не дрогнет, так как он отдает отчет своим действиям и статью за живодерство никто не отменял.

Жаль, что часто хозяева псин не отдают отчет своим действиям. Завел - следи, никто кроме тебя умиляться твоим блоховозом не должен. И только на тебе ответственность за него. Что за привычка у псинофилов, яростно требовать от других любви и понимания к своим псинам?!

И жаль, что не действует статья на них, чтобы если что - укусила твоя псина кого-то, псину усыпить, а тебя в тюрьму...нет никакой управы на вас, один шум и испражнения под ногами от ваших питомцев.



[Исправлено: Gljuk, 14.07.2017 - 20:27]