Ох Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много... #6







Отправлено: - 15:43 Не включая бюджетников с мизерными ставками для начинающих и кучей левых обязанностей (от побелки стен, до покупки билетов и подписки на всякую макулатуру), получается 4 предприятия с 3-4 вакансиями, я уж не знаю, каким образом можно это назвать ярмаркой. Хотя тут удивительного мало чего, по Сеньке и шапка, т.е. как развивается экономика региона, таков и запрос. Для интереса зайдите на сайты, посвященных поиску работы.

ОЛХ и шанс: половина - это сетевой маркетинг тяньшистов, 45% это низкоквалифицированный труд, 5% спициалисты с опытом в той или иной области (нет места для выпускников, желающим прикладывать знания к практике).

Сайт НУР: по Костанаю чуть более 300 вакансий. По большей части тут ищут менеджеров и торговых представителей, водителей, продавцов, грузчиков, кассиров. Доля специалистов опять-таки не более 10%.

Хедхантер: все те же 300+ вакансий.

Остальные сайты - это агрегаторы, которые ссылаются на вышеперечисленные сайты.

Посему можно предположить, что не нужны области специалисты, в особенности, не говоря уже о тех, кто недавно получил диплом. И с другой стороны, если обратить внимание на тех, кто ищет сотрудников, то это одни и те же лица, которые не могут закрыть вакансии по полгода и больше. То ли удержать не могут, то ли в отделах кадров сидят случайные люди, то ли сотрудники сами бегут.