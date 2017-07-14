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§ NG.kz
В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много молодых людей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28892
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она продлится до 14.00 в холле на первом этаже костанайского педагогического института. В списках организаторов более 20 работодателей, у которых есть вакансии.
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самозанятая
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...




Отправлено: 14.07.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодежь амбициозная, да и по-другому наверное привыкли уже все на работу устраиваться. Через...ну так удобнее и надежнее. Чтобы сразу и условия, и зарплата и статус. Вот землеустроителем хочет быть выпускник ВУЗа, по специальности хочет работать. А не грузчиком и разнорабочим за копейки. Да и репутация у некоторых работодателей на очень, в плане кадровой политики. Гелиос менеджеров со своими авто хотят, а обслуживать авто они хотят? Вопрос. Механиков и электриков со стажем они пришли искать среди выпускников??? То же самое и с другими "работодателями".

§ 112
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4026
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне бы районным акимом хоть где..
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§ Медный
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...
Медный


(Пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.07.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
телевизора нет и радио не слушаю. Было ли объявление в масс-медиа по данному мероприятию?
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гость
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...




Отправлено: 14.07.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мне бы районным акимом хоть где..

В колхоз светлый путь пойдешь где не видно ничего.

пупс
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...




Отправлено: 14.07.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мне бы районным акимом хоть где.

где жипы раздают навырост? )))

Ох
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...




Отправлено: 14.07.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не включая бюджетников с мизерными ставками для начинающих и кучей левых обязанностей (от побелки стен, до покупки билетов и подписки на всякую макулатуру), получается 4 предприятия с 3-4 вакансиями, я уж не знаю, каким образом можно это назвать ярмаркой. Хотя тут удивительного мало чего, по Сеньке и шапка, т.е. как развивается экономика региона, таков и запрос. Для интереса зайдите на сайты, посвященных поиску работы.
ОЛХ и шанс: половина - это сетевой маркетинг тяньшистов, 45% это низкоквалифицированный труд, 5% спициалисты с опытом в той или иной области (нет места для выпускников, желающим прикладывать знания к практике).
Сайт НУР: по Костанаю чуть более 300 вакансий. По большей части тут ищут менеджеров и торговых представителей, водителей, продавцов, грузчиков, кассиров. Доля специалистов опять-таки не более 10%.
Хедхантер: все те же 300+ вакансий.
Остальные сайты - это агрегаторы, которые ссылаются на вышеперечисленные сайты.
Посему можно предположить, что не нужны области специалисты, в особенности, не говоря уже о тех, кто недавно получил диплом. И с другой стороны, если обратить внимание на тех, кто ищет сотрудников, то это одни и те же лица, которые не могут закрыть вакансии по полгода и больше. То ли удержать не могут, то ли в отделах кадров сидят случайные люди, то ли сотрудники сами бегут.

§ Грибоедов
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 420
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 14.07.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальная работа только по блату. На сайте енбек-кз одни дворники с зарплатой 25 тысяч. От ярмарок вакансий толку не больше, чем от агентства Глобус.
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* Victor Yang
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8787
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Нормальная работа только по блату.

Среднему и малому бизнесу не нужен блат - им нужны работники, выполняющие хорошо свои обязанности. Есть ИП-шник знакомый - он себе не может нормального машиниста на фронтальный погрузчик найти - если машинист хороший - то периодически в запой уходит, а если непьющий - то с техникой на Вы и шёпотом. Зарплата сдельная, и может выйти очень неплохая для нашего города.
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