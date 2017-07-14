NG.kz «Дырки» Костаная. Приходится ходить по гравию



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:55 - Несколько лет назад прокладывали трубы по ул Гашека в сторону микрорайона Наурыз, - написала в «НГ» Кашеварова. - Для прокладки труб убрали тротуар, асфальт и ничего назад не вернули. В прошлом году власти в очередной раз обещали разобраться, но воз и ныне там. Мамам с колясками, да и всем остальным, приходится ходить по гравию. Кроме того, плохо закрыт люк, находящийся рядом с жилым комплексом.

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