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≡ В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28892
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобик был всеобщим любимцем. Несколько лет каждое утро он провожал детей в школу и встречал их. 12 июля Тобика застрелили у ворот дома, где по адресу Красносельская, 93, живут его хозяева.
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§ Горожанин_kst
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 713
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.07.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Согласен

Цитата:
Моше:
Нет не могут

АЗЛК...про неадекватов местных вообще молчу...
Парни вы чё? КТО вам говорит что можно? Нельзя!Но и стрелять НЕЛЬЗЯ! Забери на передержку, придёт хозяин - оштрафуй, не придёт - усыпи. Так вроде как правильнее, цивилизованнее, не? Не к этому идём?Или у нас закон джунглей?!

[Исправлено: Горожанин_kst, 14.07.2017 - 16:07]
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Бывалый
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Ты не гони, у каждой собаки должен быть паспорт с собой. Сам же говорил.

Ты уже носишь?

* Victor Yang
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8787
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я считаю, что если уж так и делать - то повсеместно, а не только в отдельно взятом частном секторе И с, минимум, тремя месяцами предупреждений об отстреле бесхозных собак, во всех СМИ.
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§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3525
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 14.07.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
а не только в отдельно взятом частном секторе И с, минимум, тремя месяцами предупреждений об отстреле бесхозных собак, во всех СМИ

-вот и воюют с инвалидами, хозяевами Тобиками.... пусть только сунутся в пятерочные кварталы....сами в дичь превратятся....
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Алия
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
707:

Полностью с вами согласна.

кустанаец
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
черный плащ:
ну извини моего сынишку могла укусить а за него я не тока собаку завалю


сколько в день валишь?
человек десять наверное, не считая детей.

просто Я
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну план... что поделаешь... а то, что это жизнь!!! и член семьи кого это волнует! зачем время затрачивать - разбираться с чем-то... это же какие-то простые люди, которые ничего из себя не представляют... и собака их ничего из себя не представляет! убить и готово! вот если бы какой нить чау-чау ходил без привязи.... то наверное не пристрелили бы...

§ Моше
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4311
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 14.07.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там, где городские власти не справляются (или не хотят) с большим количеством по сути бесхозных собак, которых плодят нерадивые жители частных секторов, безумные одинокие старухи и обиженные мужчинами одинокие женщины в многоэтажных кварталах, отчаявшиеся граждане объединяются в группы догхантеров и решают проблему сами, и они действуют более гуманно, в отличие от работников акиматов - кормят бесхозных псин изониазидом (противотуберкулезное лекарство для людей) - так псина помирает в бессознательном состоянии, находясь в сильной эйфории, под кайфом от таблеток (так они воздействуют на собак), последние полтора-два часа испытывая по сути, самые яркие моменты своей жизни, так перед этим еще и вкусняшку (таблетки суют в колбасы и мясо) съев.

[Исправлено: Моше, 14.07.2017 - 17:00]
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boran
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:

Моше выпустили. :-o

* 13 - тый
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
13 - тый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 14.07.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В наше время бояться нужно людей а не собак. Бес понтов, если поймаю хоть одного догхантера сам его накормлю изониазидом, клянусь всеми святыми. Мне его не жалко будет и ничего не дрогнет, так как он отдает отчет своим действиям и статью за живодерство никто не отменял. Правда на суды у нас надежды нет.
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