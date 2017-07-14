просто Я Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки... #66







Отправлено: - 16:42 ну план... что поделаешь... а то, что это жизнь!!! и член семьи кого это волнует! зачем время затрачивать - разбираться с чем-то... это же какие-то простые люди, которые ничего из себя не представляют... и собака их ничего из себя не представляет! убить и готово! вот если бы какой нить чау-чау ходил без привязи.... то наверное не пристрелили бы...