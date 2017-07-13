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Куратор темы: Валентин
§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2784
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.07.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сколь лет вы на кофе подсемши вплотную?
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6237
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.07.17 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно уже, лет с десяток, пожалуй.
Это же хобби, одно из :)
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§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2784
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.07.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Это же хобби, одно из :)

Однако заинтересовало,
Может другие огласите,если не секрет)))
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§ VallynDw
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
VallynDw


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 14.07.17
Отправлено: 14.07.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я например предпочитаю Lavazza , отличный ароматный и вкусный кофе:3
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§ Валентин
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6237
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.07.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласный, один из лучших среди доступного у нас, без заморочек с интернет-заказами.
Мне ещё в своё время очень нравился Illy в банках, только его надо употребить в течении недели-двух после вскрытия, быстро выдыхается.
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