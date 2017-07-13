Дантист Re: Забор как способ уйти от проблем #26





(Полноправные пользователи) Сообщений: 457

Регистрация: 05.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:02 Цитата: пэтриот:

вы в прошлом году в конце мая ездили к однокласснику и сказали на форуме что уезжаете в Россию и предлагали остальным (фото выкладывали) . А теперь вы пишите что не ездите с автовокзала ( сами вы проживаете в Рудном) .

Приятно, что есть "смотрящие" за моими постами в НГ, но я езжу иногда по делам в столицу и далее и поэтому вынужден иногда передвигаться не на собственном авто. Именно в этом случае еду как раз на такси, без всякого напряга с переходами-перебежками-очередями предлагаемыми автовокзалом.