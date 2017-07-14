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≡ В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28890
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобик был всеобщим любимцем. Несколько лет каждое утро он провожал детей в школу и встречал их. 12 июля Тобика застрелили у ворот дома, где по адресу Красносельская, 93, живут его хозяева.
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§ Горожанин_kst
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.07.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
azlk:

Цитата:
berdan:

Парни, а к бомжам как относитесь?Так, для общего восприятия вопрос.
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кустанаец
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я бы за то чтобы вот таких отстреливать на месте, а не маленьких безобидных собачек,
бичей -собачек так бы назвал. бичей-людей ведь не отстреливают пока вроде.
а вот таких- на месте.

сегодня
//задержан с поличным руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций управления расследования правонарушений в финансовой сфере СЭР ДГД по ЗКО Нурболат Урналиев.
Общая сумма взятки составила 101 млн тенге.///

кустанаец
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Парни, а к бомжам как относитесь?Так, для общего восприятия вопрос.


ну один тут, уехавший в челябу, с балкона их отстреливал из ружья.
и его поклонников было немало.
эти я думаю в их числе были.

* azlk
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
azlk


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1412
Регистрация: 08.08.12
Отправлено: 14.07.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Парни, а к бомжам как относитесь?Так, для общего восприятия вопрос.

данная категория людей, сама выбрала такой путь. и это их право.
а собака на улице, это вина хозяина или его безответственность. Животное не может анализировать последствия своего поступка, а человек может (но бывают редкие случаи, что человек хуже животного)
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§ 112
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4023
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Застрелили и правильно сделали..
Иш как много сочувствующих типа, делающих понты..
Возьмите тогда всех бездомных псов, кормите, выхаживайте..
Че понты то разводить?
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черный плащ
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я гулял с ребенком вдруг из-за угла выбегает здоровая овчарка без намордника и начинает всех обнюхивать а сзади хозяйка идет далеко, вот если бы ствол был сам бы завалил собаку

§ Горожанин_kst
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.07.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
azlk:

Т.е всё таки животное не может отвечать за последствия поступков...хозяин должен. Тогда может правильнее его было отловить, а его хозяина оштрафовать, и вернуть потом животину?
А то сразу "в расход"...
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§ Горожанин_kst
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.07.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Слышь, пёс-то не бездомный был. Ты статью-то прочитай, друг индейцев.
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§ 112
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4023
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Слышь, пёс-то не бездомный был. Ты стат

Какая разница, много этих якобы не бездомных псов кусают детей и распространяют заразу..
Ошейник с инициалами, намордник, поводок и все дела..
И пусть держит эту игрушку рядом со своими детьми, а не в общественном месте..
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Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедный Тобик! оказался не в нужном месте в не нужнее время, ну не повезло ему, и осталась улица без защитника, всегда с ватагой друзей так же выросших на этой улице, храбро кидался на посторонних лиц, появлявшихся на этой улице, особенно на представителей власти, почтальонов, работников контролирующих служб, рвал их по мере своих сил, и не раз вместе с ватагой таких же отчаянных ребят, заставлял этих господ трусливо ретироваться из этой улицы, с покусанными задницами и с подмокшими трусами, и вот они подло без предупреждения, без объявления войны, вероломно напали на них, Тобик ! знай что твои труды не пропали даром и уже подрастает смена, они отомстят за тебя.

* azlk
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
azlk


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1412
Регистрация: 08.08.12
Отправлено: 14.07.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

у нас нужны сразу жесткие меры, предупреждение не помогает. Воспитание не то.
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§ Горожанин_kst
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.07.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
черный плащ:
сам бы завалил собаку

а к хозяйке претензий нет?!
Цитата:
azlk:
у нас нужны сразу жесткие меры, предупреждение не помогает. Воспитание не то

подошли к основному...а как быть с преступниками и бомжами?В таком контексте?Когда "воспитание не то"? Сразу может "жёсткие меры"? "И туды их, в качель?"(с)
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§ 112
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4023
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И нужно признать, собакоотловы делают свою работу качественно и профессионально.
Жаль у них малое обеспечение..
Всех бездомных собак, кошек, всех нужно ликвидировать и именно на глазах народишка, который берет и берет Это в качестве игрушек своим детям, подарков и презентов, издевается над ними, кастрирует и обрезает матку!
А после как Это надоест, выкидывает и дивиться тому, почему это за ними кто то другой должен Это убирать..
Их бы самих так пообрезать, чтобы детей не имели, каково это?
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§ Vital
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.07.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нелюблю собак. У меня в подьезде соседская надоела уже. Высотой 10см длина 20см. Незнаю породу но лает аж уши звенят. Я ее волкодавом зову. Как нибудь ночью возьму и " случайно " наступлю на ее ногой. Мокрое пятно только останется.
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кустанаец
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А после как Это надоест, выкидывает и дивиться тому, почему это за ними кто то другой должен Это убирать..
Их бы самих так пообрезать, чтобы детей не имели, каково это?


из личной автобиографии?
очень похоже.
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