112 Re: Забор как способ уйти от проблем #17





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:01 Цитата: drakon:



Думаю,что увижу фотку - на днях

На автовокзале был где то года четыре назад и то в поисках клиента.

Там не до красот было..

А вот авто бросить где то там рядом огромная проблема, тучи народа прям на улице Карбышева туда сюда ходят в поисках таксистов да и сами таксисты тоже..

Кстати ближайшие кустики, это сплошь огромные там человеческие отходы, раскладывающиеся на аммиак и еще какие то соединения..

Таксисты и их пассажиры дело делают умело..