Алибек Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки... #24







Отправлено: - 14:02 Бедный Тобик! оказался не в нужном месте в не нужнее время, ну не повезло ему, и осталась улица без защитника, всегда с ватагой друзей так же выросших на этой улице, храбро кидался на посторонних лиц, появлявшихся на этой улице, особенно на представителей власти, почтальонов, работников контролирующих служб, рвал их по мере своих сил, и не раз вместе с ватагой таких же отчаянных ребят, заставлял этих господ трусливо ретироваться из этой улицы, с покусанными задницами и с подмокшими трусами, и вот они подло без предупреждения, без объявления войны, вероломно напали на них, Тобик ! знай что твои труды не пропали даром и уже подрастает смена, они отомстят за тебя.