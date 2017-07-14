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§ NG.kz
В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много молодых людей
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28890
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она продлится до 14.00 в холле на первом этаже костанайского педагогического института. В списках организаторов более 20 работодателей, у которых есть вакансии.
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самозанятая
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...




Отправлено: 14.07.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодежь амбициозная, да и по-другому наверное привыкли уже все на работу устраиваться. Через...ну так удобнее и надежнее. Чтобы сразу и условия, и зарплата и статус. Вот землеустроителем хочет быть выпускник ВУЗа, по специальности хочет работать. А не грузчиком и разнорабочим за копейки. Да и репутация у некоторых работодателей на очень, в плане кадровой политики. Гелиос менеджеров со своими авто хотят, а обслуживать авто они хотят? Вопрос. Механиков и электриков со стажем они пришли искать среди выпускников??? То же самое и с другими "работодателями".

§ 112
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4023
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне бы районным акимом хоть где..
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§ Медный
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...
Медный


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Сообщений: 104
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.07.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
телевизора нет и радио не слушаю. Было ли объявление в масс-медиа по данному мероприятию?
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