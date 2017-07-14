самозанятая Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много... #1







Отправлено: - 13:20 Молодежь амбициозная, да и по-другому наверное привыкли уже все на работу устраиваться. Через...ну так удобнее и надежнее. Чтобы сразу и условия, и зарплата и статус. Вот землеустроителем хочет быть выпускник ВУЗа, по специальности хочет работать. А не грузчиком и разнорабочим за копейки. Да и репутация у некоторых работодателей на очень, в плане кадровой политики. Гелиос менеджеров со своими авто хотят, а обслуживать авто они хотят? Вопрос. Механиков и электриков со стажем они пришли искать среди выпускников??? То же самое и с другими "работодателями".