drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6317





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11296

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:18 Цитата: совет из гаража:

или штук триста в загашнике лежит.



Алекс 60. Ваще я запасы днлаю на год -вперёд

Насчёт бичпакетов - ты угадал,вот таблетки

Виагры хватает на 3-е суток -одной. А вот



"фанфуриков",уценённых -взял 256 штук.

Больше - небыло. 40 гр .в одном,

крепость 40%. Хватит мне лет на 10,

если столько ещё поживу...