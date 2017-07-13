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Куратор темы: drakon
совет из гаража
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.07.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
купил Стиралку АМИКА.1600 об.мин.6 кг.
белья.Стоит 279 евро +39 евро за
доставку и монтаж.


ну теперь три месяца на бич пакетах.
или штук триста в загашнике лежит.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11296
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет из гаража:
или штук триста в загашнике лежит.

Алекс 60. Ваще я запасы днлаю на год -вперёд
Насчёт бичпакетов - ты угадал,вот таблетки
Виагры хватает на 3-е суток -одной. А вот

"фанфуриков",уценённых -взял 256 штук.
Больше - небыло. 40 гр .в одном,
крепость 40%. Хватит мне лет на 10,
если столько ещё поживу... :oops: :-P
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.07.17 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
40 гр .в одном,
крепость 40%. Хватит мне лет на 10,
если столько ещё поживу..

Дракошь , 40 гр не хватит даже в глаз закапать. А вообще, эти чебурашки напоминают рюмочные при совке.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11296
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
А вообще, эти чебурашки

Официальное название водки -
"Kieler Sprotte",по русски -
Кильские Кильки. Киль - это
город на море... :lol:
Профайл

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.07.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Официальное название водки -
"Kieler Sprotte",по русски -
Кильские Кильки

Все что угодно мог подумать, но чтобы водку из кильки производили - Дааааа

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11296
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
но чтобы водку из кильки производили - Дааааа

Дааа,я тоже об этом подумал... :lol:
Профайл

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.07.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дракош я думаю, что Вам необходимо эту водку Марику посоветовать. А то он все больше пьет какую то бройлерную водку.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11296
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
водку из кильки

Сейчас внимательно - посмотрел,точно

кильку видишь? И градус - 41... :lol:
Профайл

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.07.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дракош, а почему 41%, Вы и Россию обошли.

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.07.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да к стати, название Цитата:
Все просто:
"Kieler Sprotte",по русски

"Киллер шпротов".
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Страница 422 из 422«1...420421422
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