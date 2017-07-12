На те же грабли Re: Новым бордюрам- новые тротуары #3







Отправлено: - 09:25 Кому пожар, а кому и мать родная. Для Костанайцев ремонт дорог это очень важно и нужно, народ устал от этих лямочных работ. А вот для бизнеса это хорошо, особенно для недобросовестного. Ежегодно вкладывают такие деньжища в ремонт одних и тех же дорог, ужас. Вокруг этих бордюров столько не здоровых разговоров. Кто же эти бордюры изготавливает и поставляет в костанай для ремонта дорог, кто выйграл тендер и откуда и чей он или она? Нет ли связи между ИП, выигравшим тендер и заказчиками? Уже не раз отмечалось низкое качество этих бордюров. На следующий год не придется ли вновь вкладываться для замены этих бордюров?