112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3382





(Пользователи) Сообщений: 4013

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:34 Да уш..

Тебе писят..

Сколько еще, год, два, 16?

А если 16, то сколько времени жизнь заставит тебя умирать..

Вчера дальний родич, не по крови, а родичь моих сестер по матери , похоронили..

Так хотел жить..

Поставил какой то клапан на сердце..

Не пил ни курил..

Все хотят жить, долго притом..

Ан нет, не каждому это удается..