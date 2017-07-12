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§ NG.kz
Новым бордюрам- новые тротуары
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28883
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересен автор проекта по капитальному ремонту пр.Абая. Ну ведь явно рабочие не по своему хотению установили пониженный бордюр на перекрестке с ул.Фролова. Видимо тротуар со временем будет расширен? А в его пользу придётся выкопать и "пересадить" всего лишь парочку неудачно прижившихся на газоне сосёнок... В голове лишь мысли вслух от Лаврова :-)
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§ drakon
Re: Новым бордюрам- новые тротуары
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11290
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.07.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это просто, "Пьяный" бордюр... :lol:
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§ dandiv
Re: Новым бордюрам- новые тротуары
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 405
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 13.07.17 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это наверно как с дорожной разметкой - сначала рисуют, потом переделывают ;-)
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На те же грабли
Re: Новым бордюрам- новые тротуары




Отправлено: 13.07.17 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому пожар, а кому и мать родная. Для Костанайцев ремонт дорог это очень важно и нужно, народ устал от этих лямочных работ. А вот для бизнеса это хорошо, особенно для недобросовестного. Ежегодно вкладывают такие деньжища в ремонт одних и тех же дорог, ужас. Вокруг этих бордюров столько не здоровых разговоров. Кто же эти бордюры изготавливает и поставляет в костанай для ремонта дорог, кто выйграл тендер и откуда и чей он или она? Нет ли связи между ИП, выигравшим тендер и заказчиками? Уже не раз отмечалось низкое качество этих бордюров. На следующий год не придется ли вновь вкладываться для замены этих бордюров?

§ 1234
Новым бордюрам- новые тротуары
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 649
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 13.07.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Интересен автор проекта по капитальному ремонту пр.Абая.

Очень интересно у кого из чиновников, через аффилиированные лица (друзья и родственники в данном случае) имеется производство по выпуску этих бордюр и брусчатки???
Это же не просто так, бордюр - который мог служить ещё многие годы, меняют на иной?..

Тема для Департамента Министерства по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан по КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ.
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§ Макарыч
Re: Новым бордюрам- новые тротуары
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 13.07.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это чтобы грязь с газона могла беспрепятственно стекать на дорогу ))
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§ 112
Re: Новым бордюрам- новые тротуары
112


(Пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего необычного.
Мировая практика.
Вода сразу после дождя поливает зелень и газоны, что непонятного то?
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§ bgb
Re: Новым бордюрам- новые тротуары
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.07.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Это чтобы грязь с газона могла беспрепятственно стекать на дорогу ))

а ведь так и будет)))
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для 1234
Re: Новым бордюрам- новые тротуары




Отправлено: 13.07.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завод принадлежит брату

§ Грибоедов
Re: Новым бордюрам- новые тротуары
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 13.07.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как-то в область приезжал кореец (настоящий) и сказал: вы находитесь на том же уровне, на каком Корея была в пятидесятых. Для справки: в 50-х уже зародились такие гиганты как Самсунг и прочие. Это он польстил, наверно. Если быть точнее: мы на уровне США 20-х годов. Позапрошлого века. Есть в инете хорошие фотки той поры. Где одни в ездят ролсах, другие - в колодцах... живут.
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Ли
Re: Новым бордюрам- новые тротуары




Отправлено: 14.07.17 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Как-то в область приезжал кореец (настоящий)

первый раз слышу, кореец настоящий, а я тогда кто не настоящий?

§ Vital
Re: Новым бордюрам- новые тротуары
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4394
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.07.17 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грибоедов. Вы просто еще не модернизировали сознание. В правительстве уже давно это все сделали. Потому мы в шаге от лучших на планете. Попробуй.(кстати, я тебе аватарку замутил , специально на чистые пруды сгонял)

8-)
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