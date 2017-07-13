13 - тый Re: Официально названа причина гибели 8-летнего костанайца Игоря... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 110

Регистрация: 29.10.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:01 Я бы всех попросил думать прежде чем писать и не нести охинеи. Много деятелей порассуждать и сдесь на форуме и среди группы волонтеров было и реплики разные звучали. Посторонних и зевак среди волонтеров было много. Думайте прежде чем что то выдавать в эфир. Ребенка нет. У родителей горе. Хотите им помочь помогите деньгами,хотя сына им это не заменит но поможет т.к. глава семейства - работяга (работает на СТО мастером) а не мажер. Нашли его волонтеры на воде т.к. ребята были с опытом и навыками хотя и не из структур. Просто включили логику и знали как надо действовать. Там всего то несколько лодок работали с волонтерами. Ребятам - спасибо. Родителям - соболезнования. Нашей доблестной краснознаменной милиции - совет - координируйте действия волонтеров и результатов будет больше. Всем писакам - думайте что пишите и комментируете.