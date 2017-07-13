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≡ Официально названа причина гибели 8-летнего костанайца Игоря Коцкого		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Официально названа причина гибели 8-летнего костанайца Игоря Коцкого
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28883
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокуратура Костаная сообщила подробности трагической гибели ребенка. Мальчик погиб, пытаясь спасти тонущую одноклассницу. Об этом сайту bnews рассказал заместитель прокурора Мурат Успанов.
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§ 13 - тый
Re: Официально названа причина гибели 8-летнего костанайца Игоря...
13 - тый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 13.07.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы всех попросил думать прежде чем писать и не нести охинеи. Много деятелей порассуждать и сдесь на форуме и среди группы волонтеров было и реплики разные звучали. Посторонних и зевак среди волонтеров было много. Думайте прежде чем что то выдавать в эфир. Ребенка нет. У родителей горе. Хотите им помочь помогите деньгами,хотя сына им это не заменит но поможет т.к. глава семейства - работяга (работает на СТО мастером) а не мажер. Нашли его волонтеры на воде т.к. ребята были с опытом и навыками хотя и не из структур. Просто включили логику и знали как надо действовать. Там всего то несколько лодок работали с волонтерами. Ребятам - спасибо. Родителям - соболезнования. Нашей доблестной краснознаменной милиции - совет - координируйте действия волонтеров и результатов будет больше. Всем писакам - думайте что пишите и комментируете.
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§ Макарыч
Re: Официально названа причина гибели 8-летнего костанайца Игоря...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 13.07.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вундеркинду:
в этом возрасте из 10 только 3 смогут устойчиво свою фамилию назвать.

Вы о детях по-наслышке знаете? Это вы о трехлетнем возрасте говорите
Цитата:
Victor Yang:
8 лет вполне самостоятельный ребенок

Подтверждаю. Вполне себе может быть самостоятельным. У меня сын начиная со второго класса сам со школы и тренировки на автобусе домой возвращался.
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101
Re: Официально названа причина гибели 8-летнего костанайца Игоря...




Отправлено: 13.07.17 - 18:06
Комментарий удален модератором.

§ Алиса
Re: Официально названа причина гибели 8-летнего костанайца Игоря...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3369
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.07.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
В этом возрасте ребенок

А это чисто родительско - бабушкинское восприятие - ребенок маленький. Подсознательное нежелание видеть его взрослым и уже что-то умеющим/знающим. Хотя если ребенок больной (недоразвитость и т.д.) - то он и в 15 лет не скажет своих ФИО.
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гость
Re: Официально названа причина гибели 8-летнего костанайца Игоря...




Отправлено: 13.07.17 - 19:07
Комментарий удален модератором.

§ kbkz1980
Re: Официально названа причина гибели 8-летнего костанайца Игоря...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2784
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.07.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Вопрос к детским психологам за научным разъяснением такого поведения, но мне кажется, что для 8-10 лет это реакция естественная, в таком возрасте дети в первую очередь думают как избежать возможного наказания, наверняка без разрешения родителей купались


Не знаю Макарыч,думаю не в детском психологе дело,дети в точности копируют поведение родителей,
Пример нужен для подрожания в хорошем плане.
А это уже работа родителей.
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555
Re: Официально названа причина гибели 8-летнего костанайца Игоря...




Отправлено: 13.07.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Малец герой!!! Мальчик принял мгновенное решение и спас девочку. Родители правильно воспитали своего сына. Трагичная ситуация, но в то же время дающая понимание в том, что есть еще в наших семьях крепкое понимание своего долга, прежде всего, по отношению к более слабым. Честь тем людям, которые ценой своей собственной жизни спасли жизнь другому человеку. Иманды болсын. Царствие небесное маленькому герою и вечная память!

Всем общий
Re: Официально названа причина гибели 8-летнего костанайца Игоря...




Отправлено: 13.07.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Какой версии вы хотите?

Похищение.Ведь говорили что видели Игоря с мужиком каким-то.

гость
Re: Официально названа причина гибели 8-летнего костанайца Игоря...




Отправлено: 13.07.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
13 - тый:
Нашли его волонтеры на воде т.к. ребята были с опытом и навыками х

дружище набери в поиске вот это-Поиск глазами волонтера | ВКонтакте и почитай на досуге.

§ rays
Re: Официально названа причина гибели 8-летнего костанайца Игоря...
rays


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 19.08.15
Отправлено: 13.07.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В детстве постоянно ходили с друзьями на речку, не было платных пляжей, поэтому и доступных мест для купания хватало. Купались все вместе и взрослые и дети, все равно как то безопасней было.
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Иван
Re: Официально названа причина гибели 8-летнего костанайца Игоря...




Отправлено: 14.07.17 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Что происходит с детьми.
Одни вещи закопали
Другая промолчала.

Вот... об этом надо тревожиться... А ещё заодно выяснить, что со взрослыми происходит, когда все молчат, а дебилы невоспитанные в эпоху перемен, либо опустившиеся, вокруг распоясались, матерятся в общественных местах, справляют нужду, распивают, орут по ночам возле дома, дерутся, калечат, насилуют и убивают. Мы предпочитаем политику невмешательства и наши дети тоже. А вот в советское время пионерам и комсомольцам с детства вдалбливали неравнодушие, как самое страшное... сейчас воспитание другое и такое быстро заклеймят стукачеством или чем то позорным... Нет у нас ныне никакой идеи, кроме насаждаемого доморощенными путями патриотизма, вот и довольствуемся издержками...
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