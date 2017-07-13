/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Карабалыкский районный акимат Костанайской области оштрафован за недостаточную бдительность		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Карабалыкский районный акимат Костанайской области оштрафован за недостаточную бдительность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28883
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штраф в 454 000 тенге назначен акимату Карабалыкского района за пронесённый на территорию здания муляж взрывного устройства. Таким образом учреждение проверяли на готовность к действиям в условиях повышенной террористической опасности.
Однако охранники акимата проверку не прошли.
Читать новость

xm
Re: Карабалыкский районный акимат Костанайской области...




Отправлено: 13.07.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь учебного нарушителя могли и пристрелить, да? :-o

Алдар Косе
Re: Карабалыкский районный акимат Костанайской области...




Отправлено: 13.07.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это как получается? акимат является гос учреждением и штраф будет выплачен из бюджета? т.е. за народные деньги. или у акимата имеется дополнительный доход с которых и будет оплачен штраф)

аргентинец
Re: Карабалыкский районный акимат Костанайской области...




Отправлено: 13.07.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в бюджете нет такой статьи расходов, не предусмотрено? Где деньги на это? акимат напрегет предпринимателей, ну не скидываться же на самом деле. Ну и или контору "Кузет" кажется напрягут

Гость
Re: Карабалыкский районный акимат Костанайской области...




Отправлено: 13.07.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это как можно, наложить штраф, госорганом, на госорган???
Это ведь один кошелёк, только отделы разные!
Теперь просто акимат урежит деньги, которые выделены государством (с налогов), на какие-нибудь социальные проекты(нужды).
Вот наказали?! Смех и только!
Надо конкректных виновников наказывать, а так государство, само себя наказало.

FOMA
Re: Карабалыкский районный акимат Костанайской области...




Отправлено: 13.07.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Штраф в 454 000 тенге назначен районному акимату за пронесённый на территорию здания муляж взрывного устройства.

... а деньги на оплату этого штрафа возьмут из бюджета, предварительно заложив на следующее полугодие. Приколисты!

§ drakon
Re: Карабалыкский районный акимат Костанайской области...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11290
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
а так государство, само себя наказало.

Ну прям - Унтер офицерская вдова... :lol:
Профайл

ти
Re: Карабалыкский районный акимат Костанайской области...




Отправлено: 14.07.17 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
... а деньги на оплату этого штрафа возьмут из бюджета, предварительно заложив на следующее полугодие. Приколисты!

не надо там выдумывать, взыщут в регрессном порядке с работника допустившего нарушение, то есть с охранника, которого наверное уже уволили.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 71
Пользователей: 0
Всего: 71

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх