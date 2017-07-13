Гость Re: Карабалыкский районный акимат Костанайской области... #4







Отправлено: - 12:25 Это как можно, наложить штраф, госорганом, на госорган???

Это ведь один кошелёк, только отделы разные!

Теперь просто акимат урежит деньги, которые выделены государством (с налогов), на какие-нибудь социальные проекты(нужды).

Вот наказали?! Смех и только!

Надо конкректных виновников наказывать, а так государство, само себя наказало.