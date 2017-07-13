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§ NG.kz
Забор как способ уйти от проблем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28883
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.17 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О некоторых странностях на территории Костанайского автовокзала местная пресса начала писать еще в 2015 году. Пассажиры жаловались, что к зданию вокзала невозможно подъехать, да и подойти проблематично. Администрация автовокзала тогда объясняла ситуацию вынужденными мерами, которые проводились в рамках антитеррористических мероприятий.
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§ 112
Re: Забор как способ уйти от проблем
112


(Пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати интересно было бы сейчас сфотать с того же места, деревья то прижились и если да, какие стали..
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§ drakon
Re: Забор как способ уйти от проблем
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11290
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
деревья то прижились и если да, какие стали.

Думаю,что увижу фотку - на днях...
:oops:
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§ 112
Re: Забор как способ уйти от проблем
112


(Пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Думаю,что увижу фотку - на днях

На автовокзале был где то года четыре назад и то в поисках клиента.
Там не до красот было..
А вот авто бросить где то там рядом огромная проблема, тучи народа прям на улице Карбышева туда сюда ходят в поисках таксистов да и сами таксисты тоже..
Кстати ближайшие кустики, это сплошь огромные там человеческие отходы, раскладывающиеся на аммиак и еще какие то соединения..
Таксисты и их пассажиры дело делают умело..
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§ 112
Re: Забор как способ уйти от проблем
112


(Пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но все же интересная идея, сфотать с того же ракурса спустя почти 35 лет..
Хотя зайти то туда уже не получиться?
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§ 112
Re: Забор как способ уйти от проблем
112


(Пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню ночевал как на вокзале, ФЭД-5 придерживаешь, то есть футляр за лямки,и одним гласком спишь..
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§ 112
Re: Забор как способ уйти от проблем
112


(Пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот на ЖД вокзале как то пробовал спать, мне то ли 12, то ли уже 14 было, всякий рас по разному, не получалось..
Хотя вроде и безопасней немного, милиция там бродила..
На Аэропорту тоже не спалось.
А вот на Автовокзале с удовольствием..
Да и знакомых валом было, как в деревне шарохаешься по нему..
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§ 112
Re: Забор как способ уйти от проблем
112


(Пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.07.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что интересно, там у многих хулиганы отбирали деньги, напрягали и все такое, я рас столкнулся с ними, но что то и они и я посторонились так друг друга.
Там еще мускулистый такой пасан лет 14ти, в жилетке на голое тело ходил.
Мода такая была..
Так ни разу и не стрясли..
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Алибек
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 14.07.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
И моей ноги больше там не будет.

о Боже! еще один обижены, какие ранимые.

Алёша
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 14.07.17 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да,с любой стороны можно было попасть на вокзал.

понасажали деревьев они беспредельно разрослись, не сфоткать ни подойти, пора убрать забор и делать вырубки.
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