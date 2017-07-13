Цитата: Алибек:

ну да, не то, что наши, проезжает утром чиновник федерального уровня на работу,видит бомжи настойку боярышника пьют, остановился сел с ними на трубе выпил опохмелился, по сто грамм и закусил, что бог послал, поболтал о жизни, он же вышел из таких же как они из народа он ведь такой же и поехал дальше на работу, а на работе посетители жалобщики, со всеми переговорил всем улыбался, обнимался, отложил все встречи с дармоедами чиновниками, и так далее...

Сарказм из тебя как из трубы льется... Как юный пацан- все только белое или черное. Человека видно по его отношению к людям, а не по количеству выпитого с другими. Не встречал ты,видно,нормальных людей. Все больше привык общаться с нашими баями?