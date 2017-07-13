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§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Быть человеком
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28883
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно в Костанае прошел небывало «высокопоставленный» Сабантуй. На него гостем был приглашен президент Татарстана. Рустам Минниханов приехал и всех обаял. Его визит, кроме участия в народных гуляньях, включал и деловую часть, поездки на предприятия. И отовсюду неслись восхищенные отзывы костанайцев.
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Гость
Re: Галина КАТКОВА: Быть человеком




Отправлено: 13.07.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как ты в быту говоришь ЛоЖка или ЛоШка?

Ложка и никак иначе.Иное от необразованности.

Falco
Re: Галина КАТКОВА: Быть человеком




Отправлено: 13.07.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитав очередной шедевр мастера журналистики Галины Петровны, мне на память пришли строки одного (12-ого) из Писем о добром и прекрасном академика Дмитрия ЛИХАЧЁВА: "Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и красивым. Да, именно красивым. Лицо человека, искажающееся злобой, становится безобразным, а движения злого человека лишены изящества – не нарочитого изящества, а природного, которое гораздо дороже. Социальный долг человека – быть интеллигентным. Это долг и перед самим собой. Это залог его личного счастья и «ауры доброжелательности» вокруг него и к нему (то есть обращённой к нему). А также слова ещё одного великого Человека-Учителя Шалвы АМОНАШВИЛИ: "Учитель мой, улыбнись мне сейчас, пока я расту и нуждаюсь в улыбках твоих. И улыбнусь я тебе, когда стану взрослым и ты будешь нуждаться в улыбках моих.". Выводы, дамы и господа, сами.

§ Козлов я
Re: Галина КАТКОВА: Быть человеком
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.07.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алибек:
ну да, не то, что наши, проезжает утром чиновник федерального уровня на работу,видит бомжи настойку боярышника пьют, остановился сел с ними на трубе выпил опохмелился, по сто грамм и закусил, что бог послал, поболтал о жизни, он же вышел из таких же как они из народа он ведь такой же и поехал дальше на работу, а на работе посетители жалобщики, со всеми переговорил всем улыбался, обнимался, отложил все встречи с дармоедами чиновниками, и так далее...

Сарказм из тебя как из трубы льется... Как юный пацан- все только белое или черное. Человека видно по его отношению к людям, а не по количеству выпитого с другими. Не встречал ты,видно,нормальных людей. Все больше привык общаться с нашими баями?
Профайл

* 112
Re: Галина КАТКОВА: Быть человеком
112


(Пользователи)
Сообщений: 3999
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Ложка и никак иначе.И

Прям таки и акцентируешь - Подайте мне Ложжжку?
Ну значит ты один такой..
ДенеЖка, ЛеВ...
Кстати после Ж, на Г не переходишь, если говорить быстро?
То то и оно..
Еще одна особенность русского языка..
Так что эту ЛоЖь я не приму..
И тебя не обниму..
ЛоШь она брат как и Вошь
И цена ей только гроШ..
Профайл

Серж
Re: Галина КАТКОВА: Быть человеком




Отправлено: 13.07.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доморощенные подпольные миллионеры через губу говорят из за своей большой удаленности от народа,временного нахождения на вверенной территории,ну и просто ментальность другая.Как кто то выше писал- наместник президента независимого гос-ва.Не хухры мухры,ша ,челядь.
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