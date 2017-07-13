Цитата: К примеру, в Павлодаре приличный костюм-двойку можно купить за 8 тысяч тенге, костюм-тройку – за 15 тысяч. По словам продавцов, ассортимент в этом году расширился по спросу потребителя.

Цитата: Ирина:

Вы от жизни совсем оторванные? Какой приличный костюм за 8 тысяч? Нет цен на костюм дешевле 25 тыс. Зачем сказки рассказывать?



Цена разнится в зависимости от роста, например, затрат материала. Может быть и 25 тыс. А в каком-нибудь магазине брендов и того дороже. Но в статье разрыв цены между среднестатистическим костюмом-тройкой и костюмом-двойкой странный. 7 тысяч стоит жилетка что ли? В прошлом году костюм-тройка на первоклассника неплохого качества стоил 15 тыс. А двойка - 12 тыс. Ну, как-то ясно, но 7 тысяч?! Автор статьи неизвестен, но не собирайте в кучу цены за костюмы разной комплектности и на разный возраст. А то средняя температура по больнице получается. Может и занудствую, но эта тема как общественный раздражитель сейчас. Псевдо-ярмарки, на которых все намного дороже чем в канцелярских магазинах. Некоторые школы добровольно-принудительно отправляющие шить форму в определенные ателье и прочее и прочее....Тем непочатый край...Стоит углубиться, господа журналисты))