/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сколько стоит в Казахстане собрать ребенка в школу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сколько стоит в Казахстане собрать ребенка в школу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28883
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собрать ребенка в школу в Казахстане в этом году обойдется дороже, чем в прошлом. К такому выводу пришли родители, которые уже успели прицениться к товарам. Даже покупка тетрадей с обложками ощутимо бьет по бюджету, жалуются папы и мамы
Читать новость

§ Сергей_я
Re: Сколько стоит в Казахстане собрать ребенка в школу
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2010
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.07.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ха-ха 8-) . Я скажу больше. Просто что-то купить в этому году дороже, чем в прошлом. Это касается не только детей. Это касается большинства вещей, продуктов и пр. Так что не чему тут удивляться.
Профайл

nik58
Re: Сколько стоит в Казахстане собрать ребенка в школу




Отправлено: 13.07.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сочуствие!Но главное независимость !Как кто то умный сказал,зачем такое государство вообще

Ирина
Re: Сколько стоит в Казахстане собрать ребенка в школу




Отправлено: 13.07.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы от жизни совсем оторванные? Какой приличный костюм за 8 тысяч? Нет цен на костюм дешевле 25 тыс. Зачем сказки рассказывать?

* 112
Re: Сколько стоит в Казахстане собрать ребенка в школу
112


(Пользователи)
Сообщений: 3999
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В том году костюм в кадетской школе, заказ через школу, стоил 22 тысячи тенге.
Из недорогого материала..
Профайл

не все
Re: Сколько стоит в Казахстане собрать ребенка в школу




Отправлено: 13.07.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошо 112, детей нет, ничего не надо покупать,
все деньги на пиво и манты.

* yudjin
Re: Сколько стоит в Казахстане собрать ребенка в школу
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4695
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.07.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дааа...чувствую скоро придётся раскошеливаться... первый раз -в первый класс!
Заходил приценялся в один известный всем родителям магазин с формой... сарафан простецкой наружности около 9000, пинжак он же жакет - около 8000.

Цитата:
цена на пеналы с одним отделением начинается от 1 200 тенге

что-то загнули... дешевле есть. Как вспомню в детстве пластмассовый простейший копеешный без всяких делений... хосподи, как мы выжили?
Профайл

Ксения
Re: Сколько стоит в Казахстане собрать ребенка в школу




Отправлено: 13.07.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одного костюма мало, на год берем обычно четыре-пять.
это же дети, там зацепился, там в лужу упал.

тоже мама
Re: Сколько стоит в Казахстане собрать ребенка в школу




Отправлено: 13.07.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ксения:
одного костюма мало, на год берем обычно четыре-пять.
это же дети, там зацепился, там в лужу упал.

Четыре-пять костюмов одному ребенку на учебный год???????????? Нууу...не знаю...зашить и постирать, например можно)))))))))) Не настаиваю, но так...Как вариант)))))))

§ Elle
Re: Сколько стоит в Казахстане собрать ребенка в школу
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 13.07.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
К примеру, в Павлодаре приличный костюм-двойку можно купить за 8 тысяч тенге, костюм-тройку – за 15 тысяч. По словам продавцов, ассортимент в этом году расширился по спросу потребителя.

Цитата:
Ирина:
Вы от жизни совсем оторванные? Какой приличный костюм за 8 тысяч? Нет цен на костюм дешевле 25 тыс. Зачем сказки рассказывать?

Цена разнится в зависимости от роста, например, затрат материала. Может быть и 25 тыс. А в каком-нибудь магазине брендов и того дороже. Но в статье разрыв цены между среднестатистическим костюмом-тройкой и костюмом-двойкой странный. 7 тысяч стоит жилетка что ли? В прошлом году костюм-тройка на первоклассника неплохого качества стоил 15 тыс. А двойка - 12 тыс. Ну, как-то ясно, но 7 тысяч?! Автор статьи неизвестен, но не собирайте в кучу цены за костюмы разной комплектности и на разный возраст. А то средняя температура по больнице получается. Может и занудствую, но эта тема как общественный раздражитель сейчас. Псевдо-ярмарки, на которых все намного дороже чем в канцелярских магазинах. Некоторые школы добровольно-принудительно отправляющие шить форму в определенные ателье и прочее и прочее....Тем непочатый край...Стоит углубиться, господа журналисты))
Профайл

FOMA
Re: Сколько стоит в Казахстане собрать ребенка в школу




Отправлено: 13.07.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самые дешевые рюкзаки 8 тысяч тенге

Где вы видели такие цены? Наверно там же где порция плова 25000 стоит? По рюкзакам: всем известные магазины на складской. Самый дешевый (Китай) 2600, среднего качества (Китай-Россия) 4200-6500, и хорошие (Россия) 8000-8500 тнг. Вот такие цены! В августе конечно будут выше. Поэтому не "щелкаем" а покупаем сейчас!

ВЧК
Re: Сколько стоит в Казахстане собрать ребенка в школу




Отправлено: 13.07.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как бухать так у всех есть деньги...а как ребёнка в школу собирать так слёзы...
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 86, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 82
Зарегистрированные пользователи: pandit, drakon, yudjin, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 181
Пользователей: 5
Всего: 186

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх