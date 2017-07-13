Медный Re: Костанайские следователи начали работать в прозрачных... #10





(Пользователи) Сообщений: 103

Регистрация: 21.03.17 (Пользователи) Отправлено: - 23:06 Бред, как обычно.

Не будем вести работу с персоналом, участковыми, следователями и прочими.

мы их просто будем контролировать...

Когда воспитывать начнут уже людей, а не только бдеть за ними?

Пародия на Грузию, Украину и еже с ними. Ничего хорошего не выйдет из этого, нужно менять (воспитывать) в людях.



Ну и так сказать из песни слов не выкинешь

отрывок из: Джордж Карлин: Вам всем крышка

"К разговору о крутых мужиках...

Я устал слышать, что после ареста

6-ти полицейских за то что они затолкали

светильник в задницу какому-то чёрному парню...!

...разорвав ему тем самым кишечник, Департамент Полиции

заявляет что они введут специальные занятия для повышения

гуманности среди полицейских...!

Знаете что: "Эй! если вам нужны специальные занятия

для того чтобы перестать пихать в задницу людям

посторонние предметы...!"

"...может быть вы просто слишком

ё*****е для службы в полиции!" А?

Может быть!

А может и нет! Может и нет! Я не знаю!

Слушайте! Да...

Знаете что им следовало бы сделать? Им просто нужно

ввести 2 новых требования при приёме людей

на службу в полиции! Рассудок и порядочность!

Никогда не угадаешь! Вдруг сработает!

Никто ведь ещё не пробовал!

Ни у кого в заднице

не должно быть посторонних предметов

по-размеру превосходящих кулак

и менее ласковых чем дилдо! OK?"



