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§ NG.kz
Костанайские следователи начали работать в прозрачных кабинетах, оборудованных камерами видеонаблюдения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28883
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прозрачные кабинеты появились в УВД г. Костаная, сообщает пресс-служба ДВД области. Теперь костанайцы могут наблюдать за тем, как допрашивают их родственников. Также кабинеты следователей оборудованы камерами, которые работают в круглосуточном режиме. Записи в автоматизированном режиме передаются дежурному прокурору.
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FOMA
Re: Костанайские следователи начали работать в прозрачных...




Отправлено: 13.07.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А дайте ка нам IP адреса этих самых камер чтоб мы онлайн в любой момент рабочего времени могли понаблюдать за происходящим. Нет, не дадите? Жаль! Зачем тогда об этом сообщать если проверить не кем!?

онлайнчат
Re: Костанайские следователи начали работать в прозрачных...




Отправлено: 13.07.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура! То, чего так не хотело приведение, начало воплощаться в жизнь (в СИЗО, в тюрьмах не помешало бы).Цитата:
FOMA:
любой момент рабочего времени могли понаблюдать за происходящим.

А смысл? Звук они тебе не должны транслировать, т.к. тайна следствия и личных данных, но если ты родственник и запросишь по заявлению тогда смотри. Ты ж не думаешь, что там как в "доме 2" периодически грязное шоу клепают.

пэтриот
Re: Костанайские следователи начали работать в прозрачных...




Отправлено: 13.07.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эти новшества появились по инициативе Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел РК. Пилотный проект «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан» поддержали местные исполнительные органы.

У грузин (постСССР) раньше появилось . Саакашвили заставил сделать . Он еще много что сделал, кто-то скажет плохого, кто-то скажет для страны старался . Спорная фигура ! (для меня - середина)

онлайнчат
Re: Костанайские следователи начали работать в прозрачных...




Отправлено: 13.07.17 - 15:14
Комментарий удален модератором.

онлайнчат
Re: Костанайские следователи начали работать в прозрачных...




Отправлено: 13.07.17 - 15:16
Комментарий удален модератором.

)))
Re: Костанайские следователи начали работать в прозрачных...




Отправлено: 13.07.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Теперь костанайцы могут наблюдать за тем, как допрашивают их родственников.

теперь, надо полагать, основной допрос будет происходить в камерах?(не видео) :lol:

гость
Re: Костанайские следователи начали работать в прозрачных...




Отправлено: 13.07.17 - 15:24
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Костанайские следователи начали работать в прозрачных...




Отправлено: 13.07.17 - 17:13
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Костанайские следователи начали работать в прозрачных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 3999
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саакашвили добился чтобы и пол и столы были прозрачные..
И все четыре стены..
Примерно как в Плане Побега с несравненными Сильвестром Сталоном и Арнольдом Шварценегером..
Тут же какая та пародия на грузинскую демократию..
Профайл

§ Медный
Re: Костанайские следователи начали работать в прозрачных...
Медный


(Пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.07.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бред, как обычно.
Не будем вести работу с персоналом, участковыми, следователями и прочими.
мы их просто будем контролировать...
Когда воспитывать начнут уже людей, а не только бдеть за ними?
Пародия на Грузию, Украину и еже с ними. Ничего хорошего не выйдет из этого, нужно менять (воспитывать) в людях.

Ну и так сказать из песни слов не выкинешь
отрывок из: Джордж Карлин: Вам всем крышка
"К разговору о крутых мужиках...
Я устал слышать, что после ареста
6-ти полицейских за то что они затолкали
светильник в задницу какому-то чёрному парню...!
...разорвав ему тем самым кишечник, Департамент Полиции
заявляет что они введут специальные занятия для повышения
гуманности среди полицейских...!
Знаете что: "Эй! если вам нужны специальные занятия
для того чтобы перестать пихать в задницу людям
посторонние предметы...!"
"...может быть вы просто слишком
ё*****е для службы в полиции!" А?
Может быть!
А может и нет! Может и нет! Я не знаю!
Слушайте! Да...
Знаете что им следовало бы сделать? Им просто нужно
ввести 2 новых требования при приёме людей
на службу в полиции! Рассудок и порядочность!
Никогда не угадаешь! Вдруг сработает!
Никто ведь ещё не пробовал!
Ни у кого в заднице
не должно быть посторонних предметов
по-размеру превосходящих кулак
и менее ласковых чем дилдо! OK?"

:-)
Профайл
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