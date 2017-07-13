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§ NG.kz
Забор как способ уйти от проблем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28883
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.17 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О некоторых странностях на территории Костанайского автовокзала местная пресса начала писать еще в 2015 году. Пассажиры жаловались, что к зданию вокзала невозможно подъехать, да и подойти проблематично. Администрация автовокзала тогда объясняла ситуацию вынужденными мерами, которые проводились в рамках антитеррористических мероприятий.
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§ 1234
Re: Забор как способ уйти от проблем
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 649
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 13.07.17 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нелегальные таксисты и другие нелегальные автоперевозчики,
благодарны руководству автовокзала!
Продолжайте в том-же русле! 8-) )))
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§ Дантист
Re: Забор как способ уйти от проблем
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 456
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 13.07.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай потихоньку превращается в захудалый провинциальный городок. Про автовокзал все сказано, добавлю, что в аэропорту даже автостоянки нет, где можно было бы оставить авто на пару- тройку дней. Принципиально не езжу с автовокзала и не собираюсь этого делать впредь.
Тем более, если ему наплевать на удобство пассажиров.
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кустанаец
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 13.07.17 - 12:00
Комментарий удален модератором.

§ Сергей_я
Re: Забор как способ уйти от проблем
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2010
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.07.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Принципиально не езжу с автовокзала и не собираюсь этого делать впредь.
Тем более, если ему наплевать на удобство пассажиров.

Ну так понятно, если у вас есть авто, зачем вам вообще автовокзал?
По поводу противодействия терроризму это вообще детский лепет. Как такие люди вообще работают начальниками и прочими значимыми людьми? Вы всерьез думаете что террорист не сможет пронести бомбу? Да туда ее пронести сможет даже ребенок. Можно даже проверить. Если б это не стоило штрафом в 1 млн. :-x
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kasinkan
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 13.07.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они же признались-чтобы меньше убирать мусор или ещё что

kasinkan
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 13.07.17 - 13:57
Комментарий удален модератором.

безумец
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 13.07.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачем так относятся к людям,,если не понимают по человечески ,то следует создать второй автовокзал с современной инфраструктурой ,а про этот забыть ,раз не понимают нормальных обращений,,КСК вполне подходит ,заброшенных зданий и территорий там хватает,,намного приятнее припарковаться рядом ,оставить на платной стоянке автомобиль,велосипед,мотоцикл на несколько суток возле автовокзала ,подъезжать к крыльцу автовокзала зимой на общественном автобусе и на рейсовом ,,администрация автовокзала борется с таксистами ,а в итоге страдает население,,для таксистов тоже можно отделить благоустроенную территорию на платной основе ,они же платят налоги в бюджет ,и комфорт в обслуживании у них повыше ,довезут по адресу к крыльцу ,что немаловажно в непогоду или больным людям,,нельзя на самотек акимату это дело оставлять ,бизнес бизнесом ,а народ видит власть в результате хороших дел ,как *макдональдс*

Mikhail
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 13.07.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение довольно простое и описано в статье выше: "Карабалыкский районный акимат Костанайской области оштрафован за недостаточную бдительность
13 июля 2017, 10:54"
Проносим муляж, оставляем, вызываем полицию
Автовокзал штрафуют,
Если не убирают забор- повторяем столько раз, сколько требуется

Алибек
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 13.07.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Костанай потихоньку превращается в захудалый провинциальный городок. Про автовокзал все сказано, добавлю, что в аэропорту даже автостоянки нет, где можно было бы оставить авто на пару- тройку дней. Принципиально не езжу с автовокзала и не собираюсь этого делать впредь.
Тем более, если ему наплевать на удобство пассажиров.

Обиделся? как жаль что нам теперь делать?

Алибек
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 13.07.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
в аэропорту даже автостоянки нет, где можно было бы оставить авто на пару- тройку дней.

не обижайся, кто знал когда его строили, что у людей появятся машины.

гость
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 13.07.17 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алибек:
Принципиально не езжу с автовокзала и не собираюсь этого делать впредь.

И моей ноги больше там не будет.

* 112
Re: Забор как способ уйти от проблем
112


(Пользователи)
Сообщений: 3999
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот нашел, его только построили, а я его тогда уже фотал..
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