безумец Re: Забор как способ уйти от проблем #7







Отправлено: - 16:34 зачем так относятся к людям,,если не понимают по человечески ,то следует создать второй автовокзал с современной инфраструктурой ,а про этот забыть ,раз не понимают нормальных обращений,,КСК вполне подходит ,заброшенных зданий и территорий там хватает,,намного приятнее припарковаться рядом ,оставить на платной стоянке автомобиль,велосипед,мотоцикл на несколько суток возле автовокзала ,подъезжать к крыльцу автовокзала зимой на общественном автобусе и на рейсовом ,,администрация автовокзала борется с таксистами ,а в итоге страдает население,,для таксистов тоже можно отделить благоустроенную территорию на платной основе ,они же платят налоги в бюджет ,и комфорт в обслуживании у них повыше ,довезут по адресу к крыльцу ,что немаловажно в непогоду или больным людям,,нельзя на самотек акимату это дело оставлять ,бизнес бизнесом ,а народ видит власть в результате хороших дел ,как *макдональдс*