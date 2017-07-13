1504 Re: Четверых костанайцев будут судить за распространение... #2







Отправлено: - 12:05 """"""""""Пировалерон, он же метилендиоксипировалерон (МДПВ, англ. methylenedioxypyrovalerone) — воздействующее на психику вещество со свойствами стимулятора. Установлено, что МДПВ по силе воздействия в четыре раза превосходит известный стимулятор метилфенидат, а также имеет более короткое действие.""""""""""

Наркоманы, не владеющие этой информацией, сейчас, наверное возбудились. Какая познавательная ссылочка