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§ NG.kz
Четверых костанайцев будут судить за распространение психотропных веществ
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28883
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил 12 июля, на брифинге председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам по Костанайской области Ерлик СЕРАЛИН. По его словам, психотропные препараты четверо молодых костанайцев заказывали в Арабских Эмиратах и Нидерландах.
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ПриораМафия
Re: Четверых костанайцев будут судить за распространение...




Отправлено: 13.07.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно,прикольная штука.

1504
Re: Четверых костанайцев будут судить за распространение...




Отправлено: 13.07.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
""""""""""Пировалерон, он же метилендиоксипировалерон (МДПВ, англ. methylenedioxypyrovalerone) — воздействующее на психику вещество со свойствами стимулятора. Установлено, что МДПВ по силе воздействия в четыре раза превосходит известный стимулятор метилфенидат, а также имеет более короткое действие.""""""""""
Наркоманы, не владеющие этой информацией, сейчас, наверное возбудились. Какая познавательная ссылочка :lol: :lol: :lol:

777
Re: Четверых костанайцев будут судить за распространение...




Отправлено: 13.07.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
. Какая познавательная ссылочка

кого судить за распространение? :lol:

голос за кадром
Re: Четверых костанайцев будут судить за распространение...




Отправлено: 13.07.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПриораМафия:
Наверно,прикольная штука.

"ага, теряешься потом от общества сроком от трех до семи лет" - подумали фигуранты дела.

Сема
Re: Четверых костанайцев будут судить за распространение...




Отправлено: 13.07.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меньше десяти лет никому не дадут.
Такова казахстанская практика.
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