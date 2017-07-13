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§ NG.kz
Когда молчание совсем не золото
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28880
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В номере за 29 июля «НГ» рассказывала о ситуации, в которой оказались около 140 небольших аптек в Костанайской области в связи с введением стандартов GPP. Их требования ставят, как заявляют предприниматели, малый и средний бизнес в этой сфере на грань закрытия.
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007
Re: Когда молчание совсем не золото




Отправлено: 13.07.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутатам бы поближе к электорату. Уже наверно год трубят про эти евростандарты, а им все тихо и молчание. Слушать бы внимательнее, а не когда отпуск.

CA
Re: Когда молчание совсем не золото




Отправлено: 13.07.17 - 02:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Депутат Парламента с марта 2016 года Клименко - известный в области предприниматель
Согласен.
:-) Цитата:
Однако выяснилось, что депутат, выпускник Омской медицинской академии по специальности фармацевт-провизор,
:-o А во вчерашней газете, Ваню называли врачом-педиатром
:-(

Виктор
Re: Когда молчание совсем не золото




Отправлено: 13.07.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему мы тянемся к Европе и США только на бумажках. Видимо на реальные дела и производства мозгов совсем не осталось. Только папка под мышкой с кучей бумажкой, а в голове - опилки.

Гость
Когда молчание совсем не золото




Отправлено: 13.07.17 - 16:29
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