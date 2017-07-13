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§ NG.kz
Похороните СМИ за плинтусом...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28880
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.17 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До конца года в Казахстане планируют обновить закон «О СМИ». В июне поправки в Парламенте РК презентовал министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен АБАЕВ. Нормы успели обговорить с рабочей группой, состоящей из журналистов, представителей НПО и различных экспертов. В сентябре, как только депутаты мажилиса вернутся с каникул, законопроект ляжет им на стол.
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007
Re: Похороните СМИ за плинтусом...




Отправлено: 13.07.17 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жаль, что многие журналисты строят из себя Шерлок Холмсов и борцов за справедливость. В реальности же только субъективные суждения, а нормальных расследований и вообще ждать не приходится. Так что не стоит убиваться.

§ Горожанин_kst
Re: Похороните СМИ за плинтусом...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 703
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.07.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вам осталась одна забава-пальцы в рот, да весёлый" (с) Нурлыкун(с)...
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§ 112
Re: Похороните СМИ за плинтусом...
112


(Пользователи)
Сообщений: 3988
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну будем писать на тему казахского языка, о том о чем говорят казахоязычные и об их женах..
Живой пример тому тут есть..
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§ 112
Re: Похороните СМИ за плинтусом...
112


(Пользователи)
Сообщений: 3988
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще жостко государство то начало завинчивать гайки, пока не знаю к лучшему или к худшему это, но как на нас отразится, наверно все будем выходить региненными и под своим номерным знаком..
Троллей в расход..
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§ Горожанин_kst
Re: Похороните СМИ за плинтусом...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 703
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.07.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
аверно все будем выходить региненными и под своим номерным знаком..

И встал Журналист, побежал Журналист.
По полям, по лесам, по лугам он бежит.
И одно только слово твердит Журналист:
«Нурлыкун, Нурлыкун, Нурлыкун!»

А в лицо ему ветер, и снег, и град:
«Эй, Журналист, воротися назад!»
И упал Журналист и лежит на снегу:
«Я дальше идти не могу».

И сейчас же к нему из-за ёлки
Выбегают Серые волки:
«Садись, Журналист, верхом,
Мы живо тебя довезём!»

И вперёд поскакал Журналист
И одно только слово твердит:
«Нурлыкун, Нурлыкун, Нурлыкун!»(с)
Так и будет, да-да!)))

[Исправлено: Горожанин_kst, 13.07.2017 - 13:22]
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§ drakon
Re: Похороните СМИ за плинтусом...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11286
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё? Нормально.
Останется только рубрика-Доры... :lol:
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Гость
Re: Похороните СМИ за плинтусом...




Отправлено: 13.07.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Законопроект ещё больше порождает беззаконие. Ещё больше даёт прав властьимущим и делает простого человека незащищённым. Где ж тут свобода слова! Полная кабала!

Виктор
Re: Похороните СМИ за плинтусом...




Отправлено: 13.07.17 - 15:53
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