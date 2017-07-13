Цитата: 112:

аверно все будем выходить региненными и под своим номерным знаком..

И встал Журналист, побежал Журналист.

По полям, по лесам, по лугам он бежит.

И одно только слово твердит Журналист:

«Нурлыкун, Нурлыкун, Нурлыкун!»



А в лицо ему ветер, и снег, и град:

«Эй, Журналист, воротися назад!»

И упал Журналист и лежит на снегу:

«Я дальше идти не могу».



И сейчас же к нему из-за ёлки

Выбегают Серые волки:

«Садись, Журналист, верхом,

Мы живо тебя довезём!»



И вперёд поскакал Журналист

И одно только слово твердит:

«Нурлыкун, Нурлыкун, Нурлыкун!»(с)

Так и будет, да-да!)))



[Исправлено: Горожанин_kst, 13.07.2017 - 13:22]