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112:
аверно все будем выходить региненными и под своим номерным знаком..
И встал Журналист, побежал Журналист.
По полям, по лесам, по лугам он бежит.
И одно только слово твердит Журналист:
«Нурлыкун, Нурлыкун, Нурлыкун!»
А в лицо ему ветер, и снег, и град:
«Эй, Журналист, воротися назад!»
И упал Журналист и лежит на снегу:
«Я дальше идти не могу».
И сейчас же к нему из-за ёлки
Выбегают Серые волки:
«Садись, Журналист, верхом,
Мы живо тебя довезём!»
И вперёд поскакал Журналист
И одно только слово твердит:
«Нурлыкун, Нурлыкун, Нурлыкун!»(с)
Так и будет, да-да!)))
[Исправлено: Горожанин_kst, 13.07.2017 - 13:22]