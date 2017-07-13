Цитата: Рихард

Согласен с тем, что отдельные работники и не заслуживают их в принципе, а аким и прочие заслужили что ли? разве они будут ею дорожить? кинут куда-нибудь на полку или в мусорку и все. На крайняк внукам дадут поиграть. Вот вам и цена этой медали. Жаль.

Вы наверное не в ,,теме,, , но после войны Сталин отменил льготы за медали и ордена . И фронтовики точно также отдали их детям играть . Вот и цена этой медали !

История ходит по кругу (всегда) .