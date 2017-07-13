/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сотрудников ДКНБ Костанайской области поздравили с 25-летием со дня образования их ведомства		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сотрудников ДКНБ Костанайской области поздравили с 25-летием со дня образования их ведомства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28880
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею образования Комитета национальной безопасности, прошло сегодня, 13 июля, в Областной филармонии. Аким области Архимед Мухамбетов вручил двум сотрудникам департамента КНБ сертификаты на жилье.
Читать новость

погранвойска КГБ СССР
Re: Сотрудников ДКНБ Костанайской области поздравили с 25-летием...




Отправлено: 13.07.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
последнее фото очень показательно, почувствуйте как говорится разницу подтянутый пенсионер фронтовик несмотря на года в прекрасной форме, чувствуется интеллигент, аскет

Рихард
Re: Сотрудников ДКНБ Костанайской области поздравили с 25-летием...




Отправлено: 13.07.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну и зачем эту медаль вручили акиму и другим не имеющим никакого отношения к ведомству лицам? Обесценили, раздают налево и направо. А многие ветераны КГБ-КНБ не получили. Согласен с тем, что отдельные работники и не заслуживают их в принципе, а аким и прочие заслужили что ли? разве они будут ею дорожить? кинут куда-нибудь на полку или в мусорку и все. На крайняк внукам дадут поиграть. Вот вам и цена этой медали. Жаль.

FOMA
Re: Сотрудников ДКНБ Костанайской области поздравили с 25-летием...




Отправлено: 13.07.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рихард:
отдельные работники и не заслуживают их в принципе, а аким и прочие заслужили что ли? разве они будут ею дорожить? кинут куда-нибудь на полку или в мусорку и все.

Дружище, смотри на вещи проще и не принимай так близко. Это ведь все "детский сад" не более. Причем в котором дети умней воспитателей. Так и живем, улыбайся!

пэтриот
Re: Сотрудников ДКНБ Костанайской области поздравили с 25-летием...




Отправлено: 13.07.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рихард
Согласен с тем, что отдельные работники и не заслуживают их в принципе, а аким и прочие заслужили что ли? разве они будут ею дорожить? кинут куда-нибудь на полку или в мусорку и все. На крайняк внукам дадут поиграть. Вот вам и цена этой медали. Жаль.

Вы наверное не в ,,теме,, , но после войны Сталин отменил льготы за медали и ордена . И фронтовики точно также отдали их детям играть . Вот и цена этой медали !
История ходит по кругу (всегда) .

Все просто
Re: Сотрудников ДКНБ Костанайской области поздравили с 25-летием...




Отправлено: 13.07.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
История ходит по кругу

Так Сталин отменил льготы, в тяжелое послевоенное время 1948, это -раз. Причем исключений не было, это - два.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 83
Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 188
Пользователей: 2
Всего: 190

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх