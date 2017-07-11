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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 421 из 421«1...419420421
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11286
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Праздником, Товарищи!!!

Международный - кстати... :lol: :oops:
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Гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.07.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
С Праздником, Товарищи!!!


Деь шоколада 7 июля прошел. ;-)

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11286
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Деь шоколада 7 июля прошел.

Вы меня простите,но у нас - сегодня 11.07.

как и во всём Мире. А у вас можно и 6 июля
сделать... :lol: :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11286
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем Привет с моря! От Барбары.


:lol: :lol: :lol: :lol:
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 3988
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ты почему ни с ней?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11286
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А ты почему ни с ней?

Я в конце августа на куррт - еду.
На реабилитацию... :lol: :oops:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.07.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А ты почему ни с ней?


Марик, что за глупые вопросы. А хохлушек, куда Дракоша денет.

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.07.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я в конце августа на куррт - еду.
На реабилитацию

Дпакош, а что это сейчас так называется?

* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3517
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 13.07.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я в конце августа на куррт - еду.
На реабилитацию... :lol: :oops:

-в Тарановку или в Басбек тебе надо срочно ехать.... самогонки вусмерть напиться, сала и мяса вдоволь накушаться недельки две....в баньке искупаться часа по три..... под одеяло к зазнобушке одинокой напроситься....дров ей поколоть кубов пять...вот эта реабилитация.....)))))
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11286
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-в Тарановку или в Басбек тебе надо срочно ехать.

Да Доктор - я бы с удовольствием,но сам знаешь!
Нам сердечникам - какие бани,какие дрова,
5 кубов?... :lol:
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* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3517
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 13.07.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
а Доктор - я бы с удовольствием,но сам знаешь!
Нам сердечникам - какие бани,какие дрова,
5 кубов?... :lol:

зато помрешь, как Кутузов на полковом барабане....я уже писал ... отчего он умер....напомнить?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11286
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
отчего он умер....напомнить?

Эту тему - помню.Я хочу умереть.
Где нибудь на курорте,да в чужом номере... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11286
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дпакош, а что это сейчас так называется?

Да,наши Сердечники - имею право 1 раз,в
2 года-на бесплатную реабилитацию
на курорте,за счёт Медстраховки.
Последний раз - меня отправили в Горы.
Через 10 дней я - сбежал оттуда... :-o
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Страница 421 из 421«1...419420421
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