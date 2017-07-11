Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6309





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 15:37 Цитата: drakon:

Я в конце августа на куррт - еду.

На реабилитацию... Я в конце августа на куррт - еду.На реабилитацию...

-в Тарановку или в Басбек тебе надо срочно ехать.... самогонки вусмерть напиться, сала и мяса вдоволь накушаться недельки две....в баньке искупаться часа по три..... под одеяло к зазнобушке одинокой напроситься....дров ей поколоть кубов пять...вот эта реабилитация.....)))))