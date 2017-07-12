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Страница 28 из 28«1...262728
Куратор темы: Валентин
§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8779
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.07.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если та же информация появляется на государственном языке, откликается большая часть населения и участвует в обсуждении. Государственный язык в социальных сетях приобретает большую значимость.

Где-то с год назад была информация, что на казахский язык переводят социальную сеть... Мой мир (которой давно почти никто уже не пользуется). Вот и казахскоязычное ТВ тоже делают цифровым - улучшают качество.
Может быть, и тут так - русскоязычная часть попросту новость уже обсудила-переобсудила в других источниках. А казахскоязычная - ещё нет. Ну и на двухъязычные издания, как правило, люди, владеющие только русским языком, не подписываются. Это попросту неудобно - половина контента в ленте от издательства будет непонятна.

[Исправлено: Victor Yang, 12.07.2017 - 15:16]
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6231
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.07.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас у всех в голове своё, личное представление о будущем общества и страны.
У тебя вот такое.
У меня другое.
У третьего участника - третье.

Вот только с кем-то можно спокойно обсуждать, а ты как базарная баба - брызжешь слюной и оскорблениями, передёргиваешь и уходишь от ответов на неудобные вопросы.
Зачем это нужно?
Незачем, поэтому если и пропускаю, то разве чтобы повеселить коллектив :)
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6231
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.07.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Может быть, и тут так


Там просто автор излагает глубоко личную точку зрения на происходящее, опираясь, судя по всему, на "у меня и моих друзей вот так, значит так у всех".
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Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 12.07.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Может быть, и тут так

Там речь совсем не про это.
Там речь про то, что с каждым днем все большая и большая часть населения использует каз.яз в сети.
Это очень просто отслеживается по активности пользователей в казахскоязычных разделах сайтов и на полностью казахскоязычных сайтах.
Это никак не укладывается в чересчур умных головах? ))))

Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 12.07.17 - 15:45
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6231
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.07.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Там речь про то, что с каждым днем все большая и большая часть населения использует каз.яз в сети.
Это очень просто отслеживается по активности пользователей в казахскоязычных разделах сайтов и на полностью казахскоязычных сайтах.


Речь там идёт про личное мнение автора, основанное на его личном, очень ценном безусловно, мнении.
Как и твоё, точно так же, не менее ценное мнение.
А объединяет вас безапелляционность и нетерпимость ко всему что хоть как-то вам не нравится.

60% трафика в Казнете это OLX.kz, Nur.kz, Tengrinews.kz и Zakon.kz
Там ещё крыши и колёс нет, подозреваю было бы все 80% для 6 сайтов.

http://www.computerworld.kz/articlekz/10182/
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8779
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.07.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
основанное на его личном, очень ценном безусловно, мнении.

Ну отрицать увеличение числа казахскоязычных граждан не надо. Их больше стало - это и по улицам нашего города видно.
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Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 12.07.17 - 16:11
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6231
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.07.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну отрицать увеличение числа казахскоязычных граждан не надо. Их больше стало - это и по улицам нашего города видно.


Стало конечно, это нормальный совершенно процесс.
И в сети контента на казахском стало больше, особенно если сравнивать с 10-20 летней давностью, когда его не было практически.
И будет расти дальше, вот только рассказы про это неуловимо напоминают те самые Нью-Васюки - столицу Вселенной.
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8779
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.07.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
И будет расти дальше, вот только рассказы про это неуловимо напоминают те самые Нью-Васюки - столицу Вселенной.

Я думаю, будет какой-то потолок (а, может, сейчас он и есть?), и чтобы его преодолеть, нужны будут административные рычаги. Но рано или поздно, наступит момент, когда будет выбор между учить или уезжать. Но это уже не нам надо будет выбирать, а нашим детям. Я надеюсь. Потому как всё возможно. Но в этом случае (в случае "всё возможно"), здесь и делать будет нечего.
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Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 12.07.17 - 16:26
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6231
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.07.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я думаю, будет какой-то потолок


Да всё как в учебнике будет: рост, плато, коррекция, установившийся режим.
Попутно с лавинообразным ростом проблем и их решением.

Вот только глядя на отечественную интеллигенцию, я лично ничего, вот вообще ничего хорошего не жду.
Потому что настроены они однообразно: запретить, принудить, заставить, обязать.
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глас народа
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 12.07.17 - 16:38
Комментарий удален модератором.

шутка юмора
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 13.07.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот как шутит «Сборная Камызякского края» из Казахстана.
что-то в этом есть.
насчет прикалывания что 100 процентов завтра будут говорить на...

/////Сабуров обращается к Мусагалиеву на казахском языке, спрашивая, как у него дела и здоров ли он, на что тот отвечает нелепыми словами.

«Азамат, өзің қалай, денсаулық қалай?» – спросил Сабуров.

«Курлы-мурлы, курлы-мурлы», – отвечает Мусагалиев.

«Что это значит?» – удивляется Сабуров.

«В смысле? А у тебя что-то значило? Я думал, что мы просто прикалываемся», – заявляет капитан команды КВН.////

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6231
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.07.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для тех, кто не видел, вот ролик:

https://youtu.be/uQPVhL2wDhs

Мусагалиева и Сабурова уже в чём только не успели громогласно обвинить.

Это вот как же надо не обладать минимальным чувством юмора и самоиронии, чтобы всерьёз на такое обижаться, а?
Это вот какие надо иметь комплексы?

И эти люди потом обижаются, что над ними смеются только при упоминании слова "Борат".
А ведь правильно смеются.
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Страница 28 из 28«1...262728
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