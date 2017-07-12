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Валентин:
Если та же информация появляется на государственном языке, откликается большая часть населения и участвует в обсуждении. Государственный язык в социальных сетях приобретает большую значимость.
Где-то с год назад была информация, что на казахский язык переводят социальную сеть... Мой мир (которой давно почти никто уже не пользуется). Вот и казахскоязычное ТВ тоже делают цифровым - улучшают качество.
Может быть, и тут так - русскоязычная часть попросту новость уже обсудила-переобсудила в других источниках. А казахскоязычная - ещё нет. Ну и на двухъязычные издания, как правило, люди, владеющие только русским языком, не подписываются. Это попросту неудобно - половина контента в ленте от издательства будет непонятна.
[Исправлено: Victor Yang, 12.07.2017 - 15:16]