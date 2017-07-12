Цитата: Бывалый:

Там речь про то, что с каждым днем все большая и большая часть населения использует каз.яз в сети.

Это очень просто отслеживается по активности пользователей в казахскоязычных разделах сайтов и на полностью казахскоязычных сайтах.



Речь там идёт про личное мнение автора, основанное на его личном, очень ценном безусловно, мнении.

Как и твоё, точно так же, не менее ценное мнение.

А объединяет вас безапелляционность и нетерпимость ко всему что хоть как-то вам не нравится.



60% трафика в Казнете это OLX.kz, Nur.kz, Tengrinews.kz и Zakon.kz

Там ещё крыши и колёс нет, подозреваю было бы все 80% для 6 сайтов.



http://www.computerworld.kz/articlekz/10182/