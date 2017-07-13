онлайнчат Re: Костанайские следователи начали работать в прозрачных... #2







Отправлено: - 15:01 Ура! То, чего так не хотело приведение, начало воплощаться в жизнь (в СИЗО, в тюрьмах не помешало бы).Цитата: FOMA:

любой момент рабочего времени могли понаблюдать за происходящим.

А смысл? Звук они тебе не должны транслировать, т.к. тайна следствия и личных данных, но если ты родственник и запросишь по заявлению тогда смотри. Ты ж не думаешь, что там как в "доме 2" периодически грязное шоу клепают.