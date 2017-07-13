Валентин Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить! #347





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6230

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 01:05 Давно уже, лет с десяток, пожалуй.

Это же хобби, одно из :)