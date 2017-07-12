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§ NG.kz
Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в Перми
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28867
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8 июля в Перми проходил финальный турнир по спортивному пейнтболу Уральской конференции Всероссийской серии Pro-Shar Cup. Костанайская команда «Шериф» выступила в двух дивизионах.
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Карамерген
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 12.07.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости из детсада)

§ Ваш земляк
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...
Ваш земляк


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Сообщений: 999
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.07.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Новости из детсада)

А ты побегай, даже не в спортивном, а в тактическом пейнтболе! Я посмотрю, сколько с тебя потов сойдёт в таком "детсаде"!
Да, маркеры и снаряга от Dye - вещь! Мужики заработали!
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Карамерген
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 12.07.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А ты побегай
В армии набегался. И настрелялся)) Но на клоунов посмотреть иногда весело)

§ Ваш земляк
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 999
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.07.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Но на клоунов посмотреть иногда весело)

А ты сам хотя бы раз маркер в руках держал? Получал шаром метров с десяти? И не с какого-нибудь Типмана прокатного, а с хорошего фирменного? Чтобы ствол был удлинённый, а не стандартный? По мне - так лучше с маркером побегать, а не тупо пиво с куриным шашлыком жрать...
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Black
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 13.07.17 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Коль не достиг своих высот, чужих не умаляй! Не будь подобен той блохе что критикует птицу! Не ты один бегал в армии, при чем здесь спортивные достижения парней? Не нравится пейнтбол, твое дело. Не тебе судить игрушка это или нет, добейся большего и тогда критикуй. Парни, красавчики! Продолжайте свое дело, защищайте честь своей команды, города, страны, это круто! На чиновников не надейтесь, ваши результаты ни кому из них не нужны, на вас откатов не получишь, лучше супер-спортсменов футбольстов развивать, с их СУПЕР достижениями. Туда бабла больше вольешь, больше откатишь.

CA
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 13.07.17 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А ты сам хотя бы раз маркер в руках держал?

А ты АК?Цитата:
Ваш земляк:
Получал шаром метров с десяти?

Слышал как барабанит и воет жесть кабины,когда её пробивают пули?

CA
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 13.07.17 - 01:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
И не с какого-нибудь Типмана прокатного, а с хорошего фирменного?

Видел как вылетает мост впереди идущего "зила",когда ему влепят из РПГ?Цитата:
Ваш земляк:
А ты побегай, даже не в спортивном, а в тактическом пейнтболе!

А ты побегай по дороге,ограниченной с одной обочины горами,с другой пропастью,а на самой,на ней моря горящего соляра,или бензина,или керосина.

CA
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 13.07.17 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
По мне - так лучше с маркером побегать

Во-во.

Гость
Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в Перми




Отправлено: 13.07.17 - 02:22
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в Перми




Отправлено: 13.07.17 - 02:30
Комментарий проходит проверку.
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