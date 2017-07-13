NG.kz Когда молчание совсем не золото



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:44 В номере за 29 июля «НГ» рассказывала о ситуации, в которой оказались около 140 небольших аптек в Костанайской области в связи с введением стандартов GPP. Их требования ставят, как заявляют предприниматели, малый и средний бизнес в этой сфере на грань закрытия.

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