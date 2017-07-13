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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:41 До конца года в Казахстане планируют обновить закон «О СМИ». В июне поправки в Парламенте РК презентовал министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен АБАЕВ. Нормы успели обговорить с рабочей группой, состоящей из журналистов, представителей НПО и различных экспертов. В сентябре, как только депутаты мажилиса вернутся с каникул, законопроект ляжет им на стол.

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