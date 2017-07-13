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§ NG.kz
Похороните СМИ за плинтусом...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28867
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.17 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До конца года в Казахстане планируют обновить закон «О СМИ». В июне поправки в Парламенте РК презентовал министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен АБАЕВ. Нормы успели обговорить с рабочей группой, состоящей из журналистов, представителей НПО и различных экспертов. В сентябре, как только депутаты мажилиса вернутся с каникул, законопроект ляжет им на стол.
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007
Re: Похороните СМИ за плинтусом...




Отправлено: 13.07.17 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жаль, что многие журналисты строят из себя Шерлок Холмсов и борцов за справедливость. В реальности же только субъективные суждения, а нормальных расследований и вообще ждать не приходится. Так что не стоит убиваться.
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