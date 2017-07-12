Цитата: Алиса:

Марик, не возникало желания свои "умные мысли" с форума собрать в книгу и издать? Хоть потомкам оставишь что-то "духовно

Никто и никогда не читает какие то духовные книги, если только ради сопутствующей выгоды или пользы..

Те кто пишут, тоже ведь пишут не для кого то, а чтобы показать что они умнее других.

Ну исключение конечно есть как например Гебельс вроде, то своим мыслям находил более практическое направление..

У остальных так же наверно, кроме как взятия власти под всякими умными лозунгами ипропагандой , и как следствие удержания ее, ведь ума у них не прибавляется..

Народишки думают что они умны и подчиняются.

На самом же деле все это фарс..

Духовность не нужна никому..

Да, иногда мы пользуем цитаты Нитше или Макиавели, но что они дают простому смертному человеку не у власти?

Ничего..