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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3366
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.07.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, не возникало желания свои "умные мысли" с форума собрать в книгу и издать? ;-) Хоть потомкам оставишь что-то "духовное" :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Хорошо что полночь!
Кстати сегодня я должен был пить, но решил завязать..
Как долго продержусь не знаю..
Нет силы воли, нет характера и я не личность..
Но попробую хоть что то хоть как то..
День третий..
Пока писал, забыл про это дело, а как оно будет если писать не буду..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, не возникало желания свои "умные мысли" с форума собрать в книгу и издать? Хоть потомкам оставишь что-то "духовно

Никто и никогда не читает какие то духовные книги, если только ради сопутствующей выгоды или пользы..
Те кто пишут, тоже ведь пишут не для кого то, а чтобы показать что они умнее других.
Ну исключение конечно есть как например Гебельс вроде, то своим мыслям находил более практическое направление..
У остальных так же наверно, кроме как взятия власти под всякими умными лозунгами ипропагандой , и как следствие удержания ее, ведь ума у них не прибавляется..
Народишки думают что они умны и подчиняются.
На самом же деле все это фарс..
Духовность не нужна никому..
Да, иногда мы пользуем цитаты Нитше или Макиавели, но что они дают простому смертному человеку не у власти?
Ничего..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Перечитал сам себя..
А что, неплохо.
Мне понравилось..
Вроде сказано достаточно просто, но в то же время и как то жоско в мягкой форме и достаточно обидно, чтобы остановиться, понять, подумать наконец кто ты и что ты, и главное зачем ты..
Неужели Ты так и потонешь в этом грязно вонючем Корыте под названием Титаник в Футляре и о тебе никто даже не вспомнит?
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3366
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.07.17 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
сказано достаточно просто, но в то же время и как то жоско в мягкой форме и

Боже, Марик, иди спать. НА сегодня перлов уже достаточно. Завтра продолжишь. Еще раз перечитаешь и на свежие мозги новые мысли выдашь...
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Боже, Марик, иди спать. НА сегодня перлов уже достаточно. Завтра продолжишь.

Завтра много работы.
И ремонтник наконец объявился, нужно срочно 100 тысяч, но это всего лишь каких то 300 долларов без всяких 666..
Думаю за пару дней где то найти..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати я заметил, моски начинают работать у меня с полночи до 4х примерно..
Именно в эти моменты моск находит какие то решения каких то проблем, какой то способ..
Днем вообще ни о чем..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.07.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошую тему поднял серый 112й, где же он?
Ты теперь скоро тоже станешь личностью..
Почаще задавай умные вопросы и увидишь, Победа не за горами!
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 999
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.07.17 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оцифрованный - человек-геноцид! Что-то в этот раз быстро с любимой темы слез.Цитата:
112:
Кстати сегодня я должен был пить, но решил завязать..

И с абстинентным синдромом, с тремором вон сколько каки написал...Ужас! Чего же фотки не приляпал?!
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 13.07.17 - 02:17
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Ответить Новый топик
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