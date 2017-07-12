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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 3962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.07.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В.В.:
просто у тебя нет аргументов и ты боишься что-то там сказать.

Я казахоязычный?
Ты вообще о чем это?
Я, я по крайней мере, обсуждая чье то мнение хотя бы веду себя честно и знаю что на том краю провода сидит и пялится на меня оппонент и скажет по другому.
Я уважаю его мнение..
Тут же..
Хех..
Покажи мне там хоть одного казахоязычного?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 3962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.07.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В.В.:
это твоему однофамильцу простыне пофигу

Он казахоязычный?
Господи, куда катится этот мир!
Ребятки, я вот думаю открыть тему про епонаязычных, будем обсуждать их, с их мононационализмом или унитарностью..
А чего, ведь никто не ответит и писать можно все что взбрыкнет в голову!
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 3962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.07.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выглядит как в одной известной песне - Аргентина Ямайка 5:0..
Конечно, когда нет оппонента, казахоязычного, легко про него за глаза говорить гадости..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 3962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.07.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
azlk:

Уголь смотрю подорожал?
У меня тоже клиентик есть, занимается углем, только не знаю каким..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 3962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.07.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В.В.:
ты боишься что-то там сказать

Хм..
Еще раз.
Меня попросили по хорошему не писать там в его темах, чтобы не ошарашивать народишко, и я честно соблюдаю это правило..
Попросил он сам, если интересно..
Так что все по чесноку..
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.07.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хм..
Еще раз.
Меня попросили по хорошему не писать там в его темах, чтобы не ошарашивать народишко, и я честно соблюдаю это правило..
Попросил он сам, если интересно..
Так что все по чесноку..

Кончай гнать"
Ты опять все перепутал. По чесноку ты пообещал на форуме не писать, а не в теме!
Еще и хвастался, что ты такой умный, что форум без тебя не проживет. Чтож ты опять выставил себя форумным клоуном?
Не смог сдержать слово мушское кипчаское?
:lol: :lol: :lol:
%%%%%!

[Исправлено: DrDjekel, 12.07.2017 - 22:04]

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 3962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.07.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По чесноку ты пообещал на форуме не писать, а не в

Господи и ты тут..
Мама дарагая!
Где обещал то?
Если не врешь, то давай поспорим на 10 тысяч тенге..
Я же тебе не Мистер Спортлото, который действительно обещал..
Но не женился..
А Уважаемому я да, пообещал, иногда равным и сильным, лучше поделить сферы влияния, чем набрасываться друг на друга..
Теперь он в своей теме король, нет ни одного казахоязычного..
Никто не возразит!
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 3962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.07.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще, деньги проигравший перечисляет на благотворительность и отсчитывается перед всеми, кому и когда..
Чтобы все было не только честно, но и благородно..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 3962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.07.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я все таки сделаю тему о нехороших епоноезычных..
А что?
Даже если и напишет кто то сюда, то правила нашей любимой Нашей Газеты таковы, что не на русском языке сюда фик кого пропустят..
Так что тоже стану как Уважаемый в своей ветке, буду смотреть в интернете все гадости епоноезычных и выкладывать сюда..
Совершенно беспроиграшная позиция!
Как и с казахоязычными, которые не могут ответить на своем языке!
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 3962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.07.17 - 22:22
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Ответить Новый топик
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