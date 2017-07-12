Цитата: 112:

Хм..

Еще раз.

Меня попросили по хорошему не писать там в его темах, чтобы не ошарашивать народишко, и я честно соблюдаю это правило..

Попросил он сам, если интересно..

Так что все по чесноку..

Кончай гнать"

Ты опять все перепутал. По чесноку ты пообещал на форуме не писать, а не в теме!

Еще и хвастался, что ты такой умный, что форум без тебя не проживет. Чтож ты опять выставил себя форумным клоуном?

Не смог сдержать слово мушское кипчаское?



%%%%%!



[Исправлено: DrDjekel, 12.07.2017 - 22:04]