JereK Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить! #340





(Полноправные пользователи) Сообщений: 938

Регистрация: 13.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:49 Цитата: kbkz1980:

,а шо вы делаете в кольянных



Ничего не делаю в подобных заведениях, меня там не бывает.

К сожалению, эта дрянь теперь всюду - и в фесле (обязательно за соседним столиком), и в папарацци. Хоть бы для подобных развлечений отдельный зал выделяли, что-ли..