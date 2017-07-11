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≡ Всё, что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: Валентин
§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2774
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.07.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Шах и мат, любители чая и кальяна!
Пойду-ка эспрессо накачу!

Мне бы хотелось от учёных другой факт услышать.
Ну тип,отличительные черты кофемана и кольянщика.
По мне так кофеманы-это скучноватые,занудные и абсолютно не активные люди.В то время как кальянщики ....ну об этом лучше промолчу,дабы кофеманов жаба не душила)))
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§ JereK
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 938
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 11.07.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну тип,отличительные черты кофемана и кольянщика.


Нуу.. смею предположить, что второй все время с нездоровым кашлем? :lol:
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§ JereK
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 938
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 11.07.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще, конечно наблюдать за компашкой, поочереди булькающей этим ведром довольно неприятно. Не понятно, почему это у нас завоевало такую популярность. Выглядит примерзко, скажем прямо. И негигиенично, совсем.
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6228
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.07.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
По мне так кофеманы-это скучноватые,занудные и абсолютно не активные люди.




Цитата:
kbkz1980:
кальянщики




:-P :-P :-P
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§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2774
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.07.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Ржу неможу :lol:
Бариста кофе перепил,шо загрузить картиночку не может.
Наглядное влияние кофе на мышление :lol:
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§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2774
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.07.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Вообще, конечно наблюдать за компашкой,

Вопросик созрел,а шо вы делаете в кольянных,ежель так противно,нужда заставила-пошли на подработку,уголёк щипцами подносить :lol:
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6228
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.07.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Бариста кофе перепил,шо загрузить картиночку не может.


Это не я, это движок форума так корёжит :)

Цитата:
kbkz1980:
а шо вы делаете в кольянных,ежель так противно,нужда заставила-пошли на подработку,уголёк щипцами подносить


Лилия вышла на тропу войны!
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§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2774
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.07.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Лилия вышла на тропу войны
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6228
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.07.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ JereK
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 938
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 11.07.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
,а шо вы делаете в кольянных


Ничего не делаю в подобных заведениях, меня там не бывает. :-)
К сожалению, эта дрянь теперь всюду - и в фесле (обязательно за соседним столиком), и в папарацци. Хоть бы для подобных развлечений отдельный зал выделяли, что-ли.. :-x
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6228
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.07.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
К сожалению, эта дрянь теперь всюду - и в фесле (обязательно за соседним столиком), и в папарацци. Хоть бы для подобных развлечений отдельный зал выделяли, что-ли..


Вообще, у нас же запрещён кальян в общественных местах, формально.
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§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2774
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.07.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:

Цитата:
Валентин:

Ок мальчики,с кальяном могу и завязать,
И даже стать поклонницей элитных кофе
Всего шо требуется от вас,кофемашина-безвозмездно ,то есть даром :lol:
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6228
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.07.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Всего шо требуется от вас,кофемашина-безвозмездно ,то есть даром


А что сразу кофемашина?! Это ж недёшево, если подходить к вопросу как следует.
Турка куда бюджетнее :)
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§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2774
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.07.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А что сразу кофемашина?! Это ж недёшево, если подходить к вопросу как следует.
Турка куда бюджетнее :)

Валя,вы шо ?
За ваши намерения мне ужо печально.
За мою тазобэдренную композицию втюхать турку
:lol:
Если без шуток ,отличие машины и турки в чём?(не считая заляпанной газплиты после турки)
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