Цитата: Волонтер 2

Так вот дам опровержение Елена Беликова перестала быть координатором когда приехали рудненские волонтеры и тупо всю работу про....ли наших костанайских. Вот от них все и убежали наши костанайские и вся работа свелась на ноль.

Чем-то наш форум напоминает (или весь народ такой) - лебедь, щука , рак ! Даже в таком деле раздрай ( в Челябинске мальчика искали - волонтеры отца побили немного , типа сознавайся . Хорошо он заяву на них не накатал).

Всем успехов в толпе !