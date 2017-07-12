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≡ Прокуратура Костанайской области: Ришат Харикоглу и Игорь Коцкий погибли ненасильственной смертью		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Прокуратура Костанайской области: Ришат Харикоглу и Игорь Коцкий погибли ненасильственной смертью
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28863
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На данном этапе расследования признаки насильственной смерти несовершеннолетних не установлены. Кроме того, как заявляет прокуратура, связи между двумя случаями гибели детей нет.
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FOMA
Re: Прокуратура Костанайской области: Ришат Харикоглу и Игорь...




Отправлено: 12.07.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из стен МВД Костанайской области (сотрудники) доносятся не гласные слухи о еще шестерых таких же "заморозках" что осудили за убийство Виктории Гини. Кстати его в этом году выпустили. А ведь прошло всего три года. И что некоторые из них скрываются именно в районе корейских дач. К стати, кто из волонтеров нашел тело первым? Они могли наблюдать признаки насильственной смерти. Вот бы все услышать из первых уст.

Волонтер 2
Re: Прокуратура Костанайской области: Ришат Харикоглу и Игорь...




Отправлено: 12.07.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут пишут что нашла координатор Елена Беликова с группой волонтеров.Так вот дам опровержение Елена Беликова перестала быть координатором когда приехали рудненские волонтеры и тупо всю работу про....ли наших костанайских. Вот от них все и убежали наши костанайские и вся работа свелась на ноль.

* 112
Re: Прокуратура Костанайской области: Ришат Харикоглу и Игорь...
112


(Пользователи)
Сообщений: 3962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.07.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
стати, кто из волонтеров нашел тело первым? Они

Как правило такие вещи тщательно подготавливаются и тот волонтер кто нашел и не согласен с правилами, его частенько меняют на нужного, который скажет нужные и правильные слова..
Все равно ребенка не вернуть, а слухи нужно на корню пресечь..
Распространено во многих странах мира..
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пэтриот
Re: Прокуратура Костанайской области: Ришат Харикоглу и Игорь...




Отправлено: 12.07.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Волонтер 2
Так вот дам опровержение Елена Беликова перестала быть координатором когда приехали рудненские волонтеры и тупо всю работу про....ли наших костанайских. Вот от них все и убежали наши костанайские и вся работа свелась на ноль.

Чем-то наш форум напоминает (или весь народ такой) - лебедь, щука , рак ! Даже в таком деле раздрай ( в Челябинске мальчика искали - волонтеры отца побили немного , типа сознавайся . Хорошо он заяву на них не накатал).
Всем успехов в толпе !

Ержан
Re: Прокуратура Костанайской области: Ришат Харикоглу и Игорь...




Отправлено: 12.07.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята не несите чушь! Если такой серъезный орган как прокуратура области заявляет о том, что нет признаков насильственной смерти значит их нет! я лично верю что это несчастные случаи, если вы не судмедэксперты, держите свои мнения при себе!

Волонтер
Re: Прокуратура Костанайской области: Ришат Харикоглу и Игорь...




Отправлено: 12.07.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ержан:
Если такой серъезный орган как прокуратура области заявляет

Что ей полиция сказала то он и заявляет он что этот орган лично видел тело мальчика.Во деревня. Ержан ты слушай тех людей кто был участником событий тех дней а не тех кто тупо в кабинетах штаны протирает за наши с вами деньги.Я еще раз вам говорю ГДЕ ФОТО С МЕСТО УТОПЛЕНИЯ игоря.

Волонтер
Re: Прокуратура Костанайской области: Ришат Харикоглу и Игорь...




Отправлено: 12.07.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ержан:
я лично верю

Я тоже в начале не верил но когда искали мальчика нашел клад с золотыми монетами и золотые украшений лимонов на 5.Дальше по ходу дело по реке Тобол шел нашел в земле пачку зеленых открыл посчитал было 62 тыс баксов.Потом зашел в глубь леса нашел ржавые цепи биты кастеты видимо братки из 90х оставили.Ну спрятали в земле и забыли.Вообщем я теперь Аллигатор по рекомендуйте куда можно с летать в отпуск в жаркие страны.

§ dandiv
Re: Прокуратура Костанайской области: Ришат Харикоглу и Игорь...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 12.07.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже если смерть была насильственной, то для населения лучше написать обратное, иначе возникнет дикая паника. Жалко мальчишек, тут нет слов, но правду иногда лучше не знать...
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