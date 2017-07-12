NG.kz Челябинские таможенники задержали казахстанского туриста, взявшего в Турцию 14 кг сигарет



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:39 Челябинские таможенники задержали казахстанца, который собирался полететь в Турцию, спрятав в чемодане 728 пачек сигарет. Мужчина признался, что везёт их для продажи, чтобы окупить путёвку. Об этом сообщила пресс-секретарь челябинской таможни Наталья Старикова. Мужчина проследовал по зелёному коридору, в который не берут товары для декларирования.

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